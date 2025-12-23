신세계백화점 대전점, 개점 4년 만에 매출 1조원 돌파

신세계백화점은 대전 신세계 아트&사이언스(이하 대전신세계)가 지난 21일에 누적 매출(거래액) 1조원을 돌파했다고 22일 밝혔다. 지난 2021년 8월 문을 연 이후 개점 4년 만이다.

특히 누적 매출 1조원 돌파는 1974년 대전지역에 최초의 백화점인 중앙데파트가 들어선 이래 처음 있는 일이기도 하다.

신세계백화점 대전점 전경. 신세계 제공

대전신세계는 상반기 내수 침체 속에서도 7%라는 견고한 매출 신장률을 기록했다. 개점과 함께 구찌, 보테가베네타 등을 입점시켰고 바쉐론 콘스탄틴, 예거 르쿨트르, IWC, 부쉐론, 불가리 등 명품 주얼리 및 시계 브랜드를 대전권 백화점 최초로고객들에게 선보이며 명품 백화점의 이미지를 구축한 것이 주효했다는 평가다. 올해는 비수도권 최대 규모의 루이비통 매장을 입점시키기도 했다. 그 결과 전체 매출의 40%가 명품 장르였다. 명품 매출은 전년 대비 10%가량 늘었다.

또 연면적 28만4224㎡(약 8만5700평) 중 백화점 영업면적 9만2876㎡(약 2만8100평) 규모를 활용해 과학관 ‘넥스페리움’, 대전신세계갤러리, 4200ｔ 수조의 아쿠아리움 등을 조성, 과학·문화·예술이 어우러진 콘텐츠를 선보였다.

특히 올해 대전신세계 방문객의 65.5%가 타지역에서 온 것으로 나타났으며, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 군산 등 충청과 전북을 아우르는 광역 상권이 형성된 것으로 분석된다.

2030세대가 올해 전체 방문객의 47%를 차지하고 매출 비중도 40%에 달하는 등 젊은 고객들로부터도 좋은 호응을 받았다.

대전신세계의 이번 1조원 달성으로 신세계백화점 지점 중 연 매출 1조원 이상을기록한 점포는 전체 12개(천안아산점 제외) 중 절반에 가까운 5개로 늘어났다.

올해 신세계 강남점은 3년 연속 누적 매출 3조원을 돌파했고 부산 센텀시티점도 3년 연속 2조원을 넘겼다.

박주형 신세계백화점 대표이사 사장은 “대전신세계가 대전지역 백화점 역사상 최초로 매출 1조원을 돌파하며 지역 유통의 새로운 이정표를 세웠다”며 “중부권을 대표하는 랜드마크 백화점으로서 지속적인 공간 혁신과 차별화된 콘텐츠 제공을 통해 지역과 함께 성장하고 고객들에게 더 큰 가치를 선사하는 백화점이 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지