“나 이재명 대통령인데, 카카오 날려버리겠다”…‘폭파 협박’ 사칭범 수사

대기업을 상대로 한 폭파 협박이 이어지는 가운데 또 카카오를 상대로 한 폭파 협박 글이 올라와 경찰이 수사에 나섰다.

지난 18일 오전 제주시 영평동 카카오 본사에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수돼 경찰과 소방, 군부대가 출동해 시설물을 수색하고 있다. 제주=뉴시스

22일 경찰에 따르면 전날 오후 9시51분쯤 카카오 CS센터(고객센터) 게시판에 “카카오 판교 아지트에 고성능 폭탄을 설치했다”는 협박 글이 올라왔다. 글쓴이는 자신을 이재명 대통령이라고 밝히면서, 폭발물이 이날 터질 것이라고 경고했다.

카카오 측은 이날 오전 10시14분쯤 뒤늦게 이 글을 확인하고 경찰에 신고했다. IP 추적 결과 해당 글은 이탈리아 IP를 통해 작성된 것으로 파악됐다. 경찰은 글쓴이가 가상사설망(VPN)을 사용해 범행한 것으로 보고 있다.

경찰은 여러 정황을 고려할 때 허위 글일 가능성이 높다고 보고, 경찰특공대 등을 투입하는 건물 수색은 하지 않기로 했다. 다만 지역경찰관과 기동순찰대 대원들을 카카오 판교 아지트를 중심으로 배치해 순찰을 강화하는 조치를 했다. 카카오는 보안 요원을 증원했으며, 경찰 권고에 따라 자체 방호 수준도 더욱 높인 것으로 알려졌다.

앞서 지난 15일에도 카카오 판교 아지트에 대한 폭파 협박 글이 올라온 바 있다. 자신을 고등학교 자퇴생이라고 밝힌 A씨가 카카오 CS센터 게시판에 판교 아지트를 폭파하고 고위 관계자를 사제 총기로 살해하겠다는 협박 글을 올렸다.

경찰은 카카오 사옥에 대해 수색을 벌였으나 특이 사항은 발견되지 않았다. A씨는 지난달 9일과 지난 9일에도 비슷한 폭파 협박으로 경찰 조사를 받았으며 “명의를 도용당했다”고 피해를 호소하는 것으로 전해졌다.

이후 17일과 18일에도 비슷한 폭파 협박이 이어졌다. 17일에 올라온 카카오 사옥 폭파 협박글 게시자는 자신을 광주광역시 한 중학교 재학생인 B군이라고 주장했는데, 이 또한 명의 도용으로 추정된다.

폭파 협박 대상은 카카오에서 네이버, KT, 삼성전자, 현대그룹 등 점차 늘어나고 있다. 경찰은 관련 사건에 대해 수사를 진행 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지