청와대·국회 들어설 세종 국가상징구역…한국 고유의 산수(山水)로 구현된다

청와대 세종집무실과 국회 세종의사당이 들어서는 국가상징구역이 우리 고유의 풍경인 산수(山水)를 해석한 모습으로 설계된다.

행정중심복합도시건설청은 22일 ‘국가상징구역 마스터플랜 국제공모’ 당선작으로 에이앤유(ANU)디자인그룹건축사사무소의 ‘모두가 만드는 미래’를 선정했다고 밝혔다.

국가상징구역 국제공모 당선작 조감도. 행정중심복합도시건설청 제공

당선작은 국민 한 사람 한 사람의 삶과 연대가 쌓여 만들어진 오늘의 일상이 대한민국 역사이자 정체성이라는 개념을 바탕으로 행복도시의 자연 경관을 한국 고유의 풍경인 산수 형태를 구현한다.

국가상징구역을 관통하는 도로(절재로) 일부를 지화하하고 그 상부를 시민공간인 ‘모두를 위한 언덕’으로 조성한다. 북측의 대통령 세종집무실과 남측의 국회세종의사당을 보행 가능한 녹지로 연결해 자연과 시민이 어우러진 경관을 만든다.

에이앤유디자인그룹건축사사무소는 세종스마트시티단지와 서울 래미안 원베일리·반포아크로리버파크아파트, 나인원한남, 국립항공박물관(김포) 등 설계했다.

구자훈 심사위원장(한양대 도시대학원 교수)는 당선작 발표 브리핑에서 “국가 상징성과 시민 일상을 통합적으로 설계한 점을 높게 평가했다”며 “세종시가 지향하는 행정수도 위상과 국가균형발전의 비전을 설득력있게 공간화한 점이 인상적이었다”고 말했다.

국가상징구역 시민공간 조감도. 행정중심복합도시건설청 제공

국민참여투표에서 당선작은 13개팀 중 5위를 차지했다.

행복청은 당선작을 토대로 국가상징구역 조성 절차에 돌입한다.

당선작의 공간 구조와 시설배치 등을 법정 도시계획에 반영하고 이를 바탕으로 시민공간 등 주요 시설 조성을 위한 세부 실행계획을 내년 수립할 방침이다. 대통령 세종집무실과 국회세종의사당의 건축 설계공모도 내년 상반기 이뤄진다.

강주엽 행복청장은 “앞으로 관계 중앙부처, 지방정부, 전문가, 국민과 긴밀히 소통해 국가상징구역을 국민 모두가 자랑스러워 하는 공간으로 만들어나가겠다”고 말했다.

