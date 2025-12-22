아세안외교장관들 태국·캄보디아 휴전논의…양국 24일 회담키로

아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 회원국 외교장관들이 22일(현지시간) 의장국 말레이시아에서 모여 태국과 캄보디아의 휴전 방안을 논의했다.



지난 7월에 이어 최근 2주 넘게 무력 충돌 중인 태국과 캄보디아는 오는 24일 추가 회담을 열기로 했다.

기자회견 하는 시하삭 태국 외교부 장관. EPA연합뉴스

로이터·AFP 통신 등에 따르면 아세안 국가 외교장관들은 이날 말레이시아 수도 쿠알라룸푸르에서 특별 회의를 열었다.



이번 회의는 지난 7월에 이어 이달에 다시 무력 충돌한 태국과 캄보디아의 휴전 방안을 논의하기 위해 소집됐다.



아세안 회원국인 태국과 캄보디아 측에서도 이날 회의에 참석했으며 이는 이달들어 교전을 재개한 지난 7일 이후 양국 정부 관계자가 처음 만나는 자리였다.



모하마드 하산 말레이시아 외교부 장관은 회원국 대표들에게 "(양국) 상황이 계속 악화했을 때 발생할 광범위한 파장을 고려해야 한다"며 "이번 문제에 가장 시급한 관심을 보여 달라"고 당부했다.



앞서 말레이시아 외교부는 전날 성명을 통해 모하마드 장관이 의장을 맡아 진행하는 이번 회의에서 태국과 캄보디아의 교전을 끝내기 위한 조치를 검토할 것이라고 밝혔다.



말레이시아는 현재 아세안 의장국으로 양국 분쟁의 중재자 역할을 하고 있다.



안와르 이브라힘 말레이시아 총리는 최근 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 훈 마네트 캄보디아 총리와 통화했다면서 "(양국 총리 모두) 가능한 한 빨리 우호적 해결책을 마련하려는 의지가 강하다"고 전했다.



태국과 캄보디아는 휴전 문제를 논의하기 위해 오는 24일 양국 간 추가 회담을 열기로 이날 특별 회의에서 합의했다.



회담은 태국 측 제안에 따라 태국 동부 찬타부리주 국경 일대에서 진행될 예정인 것으로 전해졌다.



시하삭 푸앙껫깨우 태국 외교부 장관은 특별 회의가 끝난 뒤 취재진에 "이미 운영 중인 (양국 정부 협의체) 공동경계위원회(JBC)의 틀 안에서 논의할 예정"이라며 "캄보디아 측 제안에 따라 24일로 일정을 잡았다"고 설명했다.



다만 그는 양국이 지난 10월 쿠알라룸푸르에서 맺은 휴전 협정이 미국에 의해 서둘러 체결됐다고 지적했다.



시하삭 장관은 "미국은 도널드 트럼프 대통령의 (쿠알라룸푸르) 방문에 맞춰 선언문에 서명하기를 원했다"며 "(휴전) 선언을 서두른 경우가 있었다"고 말했다.



그러면서 "최대한 빠르면 좋지만 때로는 정말로 앉아서 논의해야 할 필요도 있다"며 "그래야 합의 사항이 실제로 유지되고 존중받을 수 있기 때문"이라고 덧붙였다.



시하삭 장관은 또 태국은 캄보디아의 확고한 약속과 이행 계획이 포함된 진정한 휴전을 원한다며 이를 위해서는 국경 지역의 지뢰 제거 작업이 필요하다고 강조했다.



마코 루비오 미국 국무장관은 양국이 오는 23일까지는 새로운 휴전에 합의하기를 원한다고 밝힌 바 있다.



캄보디아 측은 이날 특별 회의나 오는 24일 회담과 관련해 아직 별다른 입장을 밝히지 않았다.

태국 임시 대피소서 식사하려고 줄 선 피난민들. 로이터연합뉴스.

태국과 캄보디아는 1907년 프랑스가 캄보디아를 식민지로 통치하면서 처음 측량한 817㎞ 길이의 국경선 가운데 경계가 확정되지 않은 지점에서 100년 넘게 영유권 분쟁을 벌이고 있다.



지난 5월 소규모 교전을 벌인 양국은 7월에 닷새 동안 무력 충돌했고 당시 양측에서 48명이 숨졌고 30만명이 넘는 피란민이 발생했다.



이후 지난 10월 도널드 트럼프 미국 대통령 중재로 휴전 협정을 체결했으나 지난달 10일 태국 시사껫주 국경지대에서 지뢰가 폭발해 태국 군인이 다치자 태국 정부는 휴전협정을 이행하지 않겠다고 선언했다.



이틀 뒤에는 캄보디아 북서부 국경지대에서 총격전이 벌어져 캄보디아 민간인 1명이 숨졌고, 이달 들어서도 양국은 지난 7일부터 다시 교전을 재개했다.



무력 충돌이 최근까지 2주 넘게 이어지면서 태국 22명과 캄보디아 19명 등 양국에서 41명이 숨졌다. 또 피난민은 태국에서 40만명이, 캄보디아에서 51만명이 발생했다.

