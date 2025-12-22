‘탄소산업, 항공·수소·미래 모빌리티 연계 전략’…전북도, 5개년 종합계획 확정

전북도가 항공·수소·미래 모빌리티 산업과 연계한 탄소산업 중장기 발전 전략을 확정하고, 향후 5년간 단계적인 실행에 나선다.

전북도는 22일 전북테크노파크에서 산·학·연 탄소산업 전문가 30여명이 참석한 가운데 2025년 제2차 전북특별자치도 탄소산업발전위원회를 열고 ‘2026~30년 전북특별자치도 탄소산업 육성 및 지원 종합계획’을 확정했다.

22일 전북테크노파크에서 열린 '2025년 제2차 전북특별자치도 탄소산업발전위원회'에서 산·학·연 탄소산업 전문가들이 탄소산업 육성과 지원 계획 안을 면밀히 검토하고 있다. 전북도 제공

이번 종합계획은 글로벌 탄소 소재 시장 재편과 기술 경쟁 심화 속에서 항공, 수소, 미래 모빌리티 등 고성장 산업과의 전략적 연계를 통해 전북 탄소산업의 지속 가능한 성장 기반을 구축하는 데 초점을 맞췄다.

전북도는 ‘탄소융 복합 소재 기반 미래 첨단산업 글로벌 성공 거점’을 비전으로 설정하고, 중핵기업 유치·육성과 탄소 소부장(소재·부품·장비) 특화단지 고도화, 미래 시장 진출 핵심 기술 개발 등 5대 중점 프로젝트와 12개 세부 추진 과제를 제시했다. 기술 개발을 넘어 기업 성장과 시장 진입까지 고려한 실행 중심 전략이다.

이날 위원회에서는 올해 발굴한 신규 정책 과제에 대한 심의도 함께 진행됐다. 신규 과제는 총 7건(822억원 규모)으로, 항공·도심항공교통(AAM) 분야 탄소 복합재 핵심부품 개발과 수소 인프라용 탄소 복합재 기술 개발, 자율 주행차 등 미래 모빌리티용 탄소소재 부품 개발, 재활용 탄소섬유 순환 체계 구축 등이 포함됐다. 이는 전북이 강점을 지닌 탄소 소재 기술을 항공·수소·미래 모빌리티 산업과 직접 연결해 산업 확장성과 시장성을 동시에 확보하려는 전략으로 풀이된다. 위원들은 기술 완성도뿐 아니라 상용화 가능성, 수요 산업과의 연계, 기업 성장 단계별 맞춤 지원의 중요성을 강조했다.

전북도는 위원회 자문 결과를 반영해 종합 계획을 확정하고, 향후 국가 공모 사업 연계와 예산 확보, 제도 개선 등을 통해 탄소산업 정책을 단계적으로 추진할 방침이다.

김관영 전북도지사는 “항공·수소·미래 모빌리티는 전북 탄소산업의 성장을 이끌 핵심 시장”이라며 “기술 중심을 넘어 기업과 시장이 함께 성장하는 전북형 탄소산업 생태계를 구축해 나갈 것”이라고 말했다.

