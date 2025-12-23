[이코노 브리핑] 26일까지 주식 사야 12월 결산 배당 받아 외

26일까지 주식 사야 12월 결산 배당 받아

12월 결산 상장법인의 정기주주총회 의결권을 행사하거나 배당을 받으려면 해당 상장법인의 주식을 26일까지 매수해야 한다고 한국예탁결제원이 22일 안내했다. 발행회사가 배당기준일을 별도로 정한 경우에는 해당 기준일로부터 2영업일 전에 매수해야 한다. 실물주권 보유주주는 31일까지 본인 명의의 증권 회사 계좌에 전자등록하거나 취득자 정보를 주주명부에 기재(명의개서)해야 주주총회 의결권과 배당 권리를 행사할 수 있다.

동물병원 초진료 1만520원… 전년比 2.2%↑

전국 동물병원의 올해 초진 진찰료가 평균 1만520원으로 작년보다 2.2% 오른 것으로 집계됐다. 22일 농림축산식품부가 발표한 올해 전국 동물병원의 진료비 현황에 따르면, 초진 진찰료는 대전이 1만3051원으로 가장 높았다. 이는 가장 낮은 충북(9397원)의 1.4배 수준이다. 재진 진찰료 평균은 8457원이다. 역시 대전이 1만406원으로 최고였으며 최저인 제주(7400원)의 1.4배였다. 상담료는 최고 지역인 대전(1만2881원)이 최저 전남(7389원)의 1.7배에 달했다.

BC카드, 첫 외국인 전용 간편 결제 서비스

BC카드가 외국인 여권 인증만으로 국내 어디에서나 편리하게 결제할 수 있는 ‘외국인 전용 간편 결제 서비스’를 카드사 최초로 출시했다고 22일 밝혔다. 외국인등록증이 없는 외국인도 페이북 가입만 하면 온라인 쇼핑은 물론 음식 배달·택시·KTX 예약 시에도 이 서비스를 사용할 수 있다. 선불카드를 발급받은 외국인이 본인 휴대전화에 페이북을 설치한 뒤 여권 인증 및 카드 정보를 등록하면 국내 350만여개 온·오프라인 가맹점에서 즉시 이용 가능하다.

