삼성바이오, 美GSK 생산시설 인수

삼성바이오로직스가 22일 글락소스미스클라인(GSK)과 미국 메릴랜드주 락빌에 위치한 휴먼지놈사이언스(HGS) 바이오의약품 생산시설 인수 계약을 체결했다고 밝혔다.

인수 주체는 삼성바이오로직스의 미국 자회사인 ‘삼성바이오로직스 아메리카’이며, 인수 금액은 2억8000만달러(약 4136억원)다. 계약에 따른 자산 인수 절차는 내년 1분기 내 완료할 예정이다.



락빌 생산시설은 미국 메릴랜드주 바이오 클러스터 중심지에 위치한 총 6만ℓ 규모의 원료의약품(DS) 생산공장이다. 해당 시설은 임상부터 상업 생산까지 다양한 규모의 항체의약품 생산을 지원할 수 있는 인프라를 갖추고 있다.



삼성바이오로직스는 이번 인수를 통해 기존 생산제품에 대한 계약을 승계하며 대규모 위탁생산(CMO) 물량도 안정적으로 확보하게 됐다. 이와 관련, 공장 운영 경험과 전문성을 갖춘 현지 인력 500여명을 전원 고용 승계해 운영 안정성을 확보했다. 중장기 수요와 가동 상황을 고려해 생산능력 확대 등 추가 투자도 검토할 방침이다.

