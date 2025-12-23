2031년 시속 370㎞ 고속열차 달린다

한국의 시속 370㎞ 차세대 고속열차(EMU-370) 독자 기술 개발이 완료됐다. 2031년 상용화하면 이동 시간을 획기적으로 줄일 전망이다.



국토교통부는 국가연구개발사업(R&D)을 통해 진행해 온 상업 운행속도 370㎞/h(설계 최고속도 407㎞/h)급 차세대 고속열차(EMU-370·사진)의 핵심기술 개발을 마쳤다고 22일 밝혔다. 2030년 초부터 평택∼오송 구간 등에서 시험 운행을 실시하고 2031년 상용화할 예정이다.



EMU-370은 현재 국내에서 가장 빠른 고속열차인 KTX-청룡(EMU-320·상업 운행속도 320㎞/h)보다 50㎞/h , 상업 운행속도가 305㎞/h인 KTX-산천보다 65㎞/h 더 빠르다. 400㎞/h의 상업 운행속도로 현재 시험 운행 중인 중국의 CR450에 이어 세계에서 두 번째로 빠른 열차다. 한국철도기술연구원 주관하에 현대로템을 비롯한 민간기업 등 7개 기관이 개발에 참여했고, 2022년 4월부터 약 4년간 총 225억원(정부 180억원, 민간 45억원)이 투입됐다.



이를 통해 6개 핵심기술을 개발했다. KTX-청룡(380㎾)보다 출력을 47.4% 높인 560㎾급의 고효율 고속전동기는 중형 자동차 75대의 엔진이 내는 출력과 맞먹는 힘을 낸다. 그간 수입에 의존한 고속차량 출입문도 국산화에 성공했다.



윤진환 국토부 철도국장은 “고속철도 도입 20년 만에 세계에서 두 번째로 시속 370㎞급 고속운행 기술력을 독자적으로 확보했다”며 “주요 도시 간 이동 시간이 1시간대로 획기적으로 단축돼 전국이 사실상 단일 생활권으로 연결될 것”이라고 말했다.

