NC AI, ‘음성 생성·번역 서비스’ 출시

K 콘텐츠 글로벌 진출 확대
엔씨소프트 인공지능(AI) 전문 기업 NC AI는 음성 생성 서비스 ‘바르코 보이스’와 번역 서비스 ‘바르코 트랜스레이션’을 출시했다고 22일 밝혔다.
바르코 보이스는 배우 목소리와 톤, 감정을 재현해 다국어 음성을 생성하는 AI 서비스다. 250종 이상의 다국어 음성을 지원하고 짧은 음성으로도 원하는 인물의 새 음성을 만들 수 있다. 생성한 음성은 영어, 일본어, 대만어로 변환이 가능하다. 바르코 트랜스레이션은 문화적 특성과 문맥을 고려한 번역 서비스를 제공한다. 음성과 배경음을 AI가 자동으로 분리하고 10개의 언어로 번역, 4개 언어로 더빙할 수 있다.
NC AI는 최근 글로벌 콘텐츠 시장에서 원작의 특성을 유지한 현지화 콘텐츠 수요가 늘었는데, 두 서비스를 통해 자막과 더빙의 전달력을 높일 수 있다고 설명했다. 이들이 국내 콘텐츠 제작 효율을 높이고 ‘K콘텐츠’의 글로벌 진출 확대에 기여할 것으로 보고 있다. 두 서비스 모두 사용자 접근성을 강화한 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 공식 홈페이지에서 이용할 수 있다.
이연수 NC AI 대표는 “NC AI의 바르코 솔루션은 텍스트, 음성, 이미지, 3D 등을 연결하는 멀티모달 창작 플랫폼으로 진화하고 있다”며 “콘텐츠 제작 전 과정을 포괄하는 통합형 AI 크리에이티브 환경을 조성해 글로벌 콘텐츠 제작을 지원할 것”이라고 말했다.
