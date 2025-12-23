‘택배 도둑 꼼짝마’… 현관 앞 작은 경비가 왔다

#. 경기에 사는 맞벌이 부부 최모(33)씨는 지난달 양가에서 보낸 혼수품 택배 3개를 모두 분실했다. 집을 비운 낮 시간대에 현관 앞에 둔 택배를 누군가 가져간 것으로 의심할 수밖에 없었다. 하지만 복도에 폐쇄회로(CC)TV가 없어 확인하는 게 불가능했고, 어떤 보상도 받을 길이 없었다.

보안업체 에스원은 택배 분실 등 늘어나는 주거지 범죄에 대응하기 위해 삼성전자와 손잡고 지능형 주거 보안 상품 ‘삼성 인공지능(AI) 도어캠’을 출시했다고 22일 밝혔다.

에스원이 출시한 삼성 AI 도어캠이 출입문에 설치돼 있다. 에스원 제공

삼성 AI 도어캠은 에스원의 출동 인프라와 AI 영상 분석 기술, 삼성전자의 스마트홈 플랫폼 ‘스마트싱스’가 결합한 상품이다. 상·하 듀얼 카메라가 현관 앞을 촬영한다. 상단 카메라는 방문자 얼굴을, 하단 카메라는 바닥에 놓인 택배를 각각 촬영하는 식이다. 하단 카메라로 찍은 사진은 클라우드 AI 분석 서버로 전송해 이용자에게 택배물 도착·사라짐 알림으로 제공한다. 스마트싱스 애플리케이션(앱)을 통해 실시간으로 영상 확인도 가능하다. 방문자가 벨을 누르면 삼성 스마트 TV와 비스포크 AI 패밀리허브 냉장고 등 연동 가전에서 영상을 확인할 수 있다. 앱을 통한 양방향 음성통화 기능도 지원된다.

24시간 긴급출동 서비스도 유료 부가서비스로 이용할 수 있다. 위급 상황이 발생하면 인근 에스원 요원이 현장에 출동해 상황을 확인하고 조치한다. 택배 분실이나 주택 내 절도, 화재 등에 대비한 안심보상 서비스도 별도 가입해 이용할 수 있다. 에스원은 전국 100여개 출동 인프라를 활용한 현장 대응이 가능해 실질적인 범죄 예방 효과를 기대할 수 있다고 설명했다.

