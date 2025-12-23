‘택배 도둑 꼼짝마’… 현관 앞 작은 경비가 왔다

주거보안 ‘삼성 AI 도어캠’ 내놔
실시간 도착 알림·영상 등 제공
보안업체 에스원은 택배 분실 등 늘어나는 주거지 범죄에 대응하기 위해 삼성전자와 손잡고 지능형 주거 보안 상품 ‘삼성 인공지능(AI) 도어캠’을 출시했다고 22일 밝혔다.
삼성 AI 도어캠은 에스원의 출동 인프라와 AI 영상 분석 기술, 삼성전자의 스마트홈 플랫폼 ‘스마트싱스’가 결합한 상품이다. 상·하 듀얼 카메라가 현관 앞을 촬영한다. 상단 카메라는 방문자 얼굴을, 하단 카메라는 바닥에 놓인 택배를 각각 촬영하는 식이다. 하단 카메라로 찍은 사진은 클라우드 AI 분석 서버로 전송해 이용자에게 택배물 도착·사라짐 알림으로 제공한다. 스마트싱스 애플리케이션(앱)을 통해 실시간으로 영상 확인도 가능하다. 방문자가 벨을 누르면 삼성 스마트 TV와 비스포크 AI 패밀리허브 냉장고 등 연동 가전에서 영상을 확인할 수 있다. 앱을 통한 양방향 음성통화 기능도 지원된다.
24시간 긴급출동 서비스도 유료 부가서비스로 이용할 수 있다. 위급 상황이 발생하면 인근 에스원 요원이 현장에 출동해 상황을 확인하고 조치한다. 택배 분실이나 주택 내 절도, 화재 등에 대비한 안심보상 서비스도 별도 가입해 이용할 수 있다. 에스원은 전국 100여개 출동 인프라를 활용한 현장 대응이 가능해 실질적인 범죄 예방 효과를 기대할 수 있다고 설명했다.
