AI로 놀던 땅 찾고, 협업으로 재정부담 ‘뚝’

자치단체의 공유재산은 효율적 관리가 과제로 꼽힌다. 책임 주체가 분산돼 있고, 관리 예산과 인력에도 한계가 있어서다.

충남 아산시는 항공드론 촬영 영상에 Geo-AI(지리정보 인공지능) 기술을 연계해 공유재산 실태조사를 추진했다. 공유재산 5276건을 실시간 모니터링하며, 현장 조사 비용을 줄이고 방치·유휴 재산을 일괄 정비했다.

경남 창원시는 기술보다 ‘칸막이 제거’에 방점을 찍었다. 창원시는 경찰청·교육청·교육지원청과 ‘국공유재산 상호활용 상설 협의체’를 운영하며 △기관 간 유사·중복 기능 시설투자 △상호점유 토지교환 △유휴 재산 상호활용 등을 통해 재정부담을 완화했다.

행정안전부는 22일 서울 종로구 정부서울청사 별관 대강당에서 ‘2025년 공유재산 관리 우수 지방정부 시상식’을 열고 우수 사례를 시상했다.

행안부에 따르면 대통령상은 Geo-AI 기술로 공유재산 실태조사를 효율적으로 추진한 아산시가, 국무총리상은 ‘국공유재산 상호활용 상설협의체’를 운영해 기관 간 유사·중복투자를 막은 창원시가 수상했다.

행안부는 이번에 선정된 공유재산 우수 사례를 책으로 발간해 모든 지방정부에 배포할 계획이다.

행안부는 총 조사를 통해 관리가 누락된 51만3000건을 정비하고, 15만7000건(약 20조원 규모)의 숨은 재산을 발굴했다고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지