이재명 대통령 “산업화·민주화 헌신에 감사, 기본 복지 더 촘촘히 할 것”

이재명 대통령이 22일 “의료나 돌봄 같은 기본적 복지는 더욱 촘촘하게 하되 어르신들의 경험과 지혜를 사회적 자산으로 발휘할 수 있는 또 하나의 대전환을 만들어가겠다”며 노인정책의 비전을 제시했다.

영빈관 오찬 이재명 대통령과 부인 김혜경 여사(왼쪽)가 22일 청와대 영빈관에서 열린 대한노인회 초청 오찬에서 이중근 대한노인회장(오른쪽) 등 참석자들과 국민의례를 하고 있다. 이 대통령은 “산업화와 민주화의 그 모든 과정에 여러분이 함께한 것”이라며 “노고와 헌신에 깊이 감사드린다”면서 고개를 숙였다. 대통령실사진기자단

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 대한노인회 초청 오찬을 열고 “2025년 우리 대한민국은 노인 인구가 전체 인구의 20%를 넘어서는 초고령사회에 진입했다”며 “이제는 어르신 정책이 곧 국민 모두를 위한 정책이 됐다”고 강조했다.

이 대통령은 “우리 정부는 어르신들이 건강하고 존엄한 노년을 보낼 수 있도록 다양한 정책을 추진하고 있다”면서 “내년 3월부터 지역사회 통합돌봄 제도가 전국적으로 시행된다. 기초연금을 인상하고 노인 일자리도 역대 최대 수준인 115만개로 확대했다”고 소개했다.

이 대통령은 “많은 어르신이 전쟁의 폐허 위에 맨손으로 집과 기업을 일궈냈고 이역만리 해외에서 땀 흘리며 조국의 재건과 산업화를 위해서 헌신했다. 4·19혁명, 5·18 민주화운동과 6월 항쟁을 거치며 민주주의를 꽃피워냈고 민주정부를 수립하며 평화로운 정권 교체를 이뤘다”고 했다. 그러면서 이 대통령은 “이 자리를 빌려 그간의 노고와 헌신에 깊이 감사하다는 말씀을 드린다”고 덧붙였다.

