청와대 언론브리핑 시작… 3년 7개월 용산시대 끝

용산 대통령실의 청와대 이전 작업이 마무리 단계에 접어들었다. 언론이 상주하는 청와대 춘추관에서는 22일부터 본격적으로 브리핑이 진행됐다.



이달 8일부터 업무 시설 이전에 나선 대통령실은 성탄절 전후로 청와대 복귀를 마무리한다는 계획이다. 춘추관 브리핑룸과 기자실은 지난 주말 막바지 단장에 나섰으며, 이날 오전에는 첫 ‘모닝 브리핑’을 시작으로 본격적인 업무도 개시했다. 이번주부터 모든 브리핑은 춘추관에서 이뤄질 예정이다.

22일 청와대 춘추관으로 출입기자들이 들어가고 있다. 뉴스1

2022년 5월 윤석열정부 출범과 함께 용산 국방부 청사로 대통령실이 옮겨간 지 3년7개월 만에 다시 기자들을 맞이하게 된 춘추관은 관계자들과 기자들로 온종일 분주했다. 청와대 외곽 보행로의 가로수에는 ‘광장의 빛으로 다시 청와대’라는 문구가 담긴 현수막이 달려 청와대 복귀 마무리가 임박했음을 알렸다. 이 대통령을 가까이서 보좌하는 의전비서관실 및 부속실 등과 핵심 참모진을 제외한 대부분의 직원은 이미 청와대로의 이전 작업을 마쳤다. 이재명 대통령은 이번주에는 용산에서 회의 등을 주재한 뒤 이르면 다음주부터 청와대로 자리를 옮긴다. 이에 따라 청와대에서 내년 새해 업무를 본격적으로 시작할 전망이다. 다만 청와대 관저의 경우 보수 공사가 마무리되지 않아 이 대통령은 당분간 한남동 관저에서 청와대로 출퇴근하게 된다.



이 대통령은 청와대 본관뿐 아니라 3실장(비서실장·정책실장·국가안보실장) 집무실이 자리한 업무동인 여민관에도 대통령 집무실을 마련했다. 참모진과의 신속하고 유기적인 정책 결정을 위해 사실상 대부분의 업무는 여민관에 있는 집무실에서 소화할 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지