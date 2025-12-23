한국 정부 석유비축량 ‘1억 배럴’ 돌파

석유를 전량 수입에 의존 중인 우리나라에서 정부 석유비축 1억배럴 시대를 맞이했다.

산업통상부는 올해 마지막 비축유를 실은 유조선이 석유공사 경남 거제 석유비축기지에 도착하면서 정부가 확보한 비축유 물량이 총 1억배럴을 돌파했다고 22일 밝혔다. 지난 10월 기준 민간에서 자체적으로 비축해 온 9500만배럴을 합치면, 한국은 비상시에도 국제에너지기구(IEA)가 정한 일 순수입량 기준으로 210일 이상을 사용할 수 있는 물량을 확보하게 됐다.

한국석유공사 서산비축기지. 한국석유공사 제공

산업부는 과거 1·2차 오일쇼크를 계기로 에너지 안보의 중요성을 깨닫고 1980년부터 석유비축계획을 수립해 왔다. 그 결과 한국은 IEA 회원국 중 네 번째로 많은 석유 비축량을 확보하면서 글로벌 석유 공급 위기에도 효과적으로 대응할 수 있는 견고한 에너지 안전망을 갖추게 됐다.

산업부는 석유 위기 대응 역량을 지속해서 강화해 나갈 방침이다. 정부는 이달 초 비축유의 양적 확대보다는 국내 수요에 적합한 선호 유종으로 재구성해 비축체계의 질적 수준을 높이는 내용의 ‘제5차 석유비축계획’(2026∼2030년)을 마련한 바 있다.

