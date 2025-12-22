“살아줘서 고마워”… 328g 미숙아, 가족 품으로

“아기가 의지를 갖고 살아줘서 너무 고맙습니다. 앞으로는 아프지 않고 잘 자라줬으면 하는 게 가장 큰 바람입니다.”



대구 한 대학병원에서 몸무게 328g으로 태어난 극초미숙아가 6개월여 동안 신생아실의 집중 치료를 받고 건강하게 퇴원했다.

대구가톨릭대병원 의료진이 19일 극초미숙아였던 이유주양의 퇴원을 축하하고 있다. 대구가톨릭대병원 제공

22일 대구가톨릭대병원에 따르면 출생체중이 300g대로 극초미숙아였던 이유주양이 191일간의 신생아 집중 치료를 마친 뒤 약 4㎏의 체중으로 19일 귀가했다.



유주는 태아 성장 지연으로 사산 위험성이 매우 높은 상태에서 6월12일 어머니의 임신 26주 만에 응급 제왕절개로 세상 밖으로 나왔다. 일반적으로 출생체중 1㎏ 미만의 미숙아는 장기 미성숙으로 인해 합병증 위험이 높다. 특히 체중이 적을수록 질환 발생 빈도 및 중증도 또한 높은 편이다.



300g대의 극초미숙아는 혈관 확보, 검사 채혈조차 쉽지 않은 데다 빈혈, 호흡부전, 감염 위험이 극도로 높은 만큼 치료 난도가 매우 높은 환자군에 해당한다고 병원 측은 설명했다.



하지만 이러한 각종 어려움 속에서도 유주는 의료진의 집중적인 치료와 부모의 헌신적인 돌봄 속에 꾸준히 회복해 지난 9월 신생아중환자실에서 백일잔치를 할 만큼 건강하게 성장했다.



이후 3개월간 여러 고비를 넘기며 상태가 안정됐고 체중이 약 4㎏에 이르러 자가 호흡과 수유가 가능해지면서 마침내 의료진의 축하 속에 집으로 무사히 돌아가게 됐다.



유주의 부모는 “출생 당시에는 너무 위험한 상태였기 때문에 기쁨보다는 슬픔이 컸다”고 당시의 소회를 밝혔다.



정지은 대구가톨릭대병원 모아센터장은 “많은 신생아를 치료하고 있지만 유주처럼 300g대 극초미숙아가 스스로 호흡하고 성장하는 모습을 보면 의료진 모두가 자연스럽게 최선을 다하게 된다”며 “극초미숙아 생존을 지역 의료계에서 이뤄냈다는 점에서 더욱 뜻깊다”고 말했다.



유주의 퇴원은 의료계에서도 매우 이례적인 사례로 평가된다. 지난해 발표된 제3차 신생아중환자실 적정성 평가 결과에 따르면 500g 미만 신생아의 생존율은 26.1%, 300g대 초극소저체중 출생아의 생존율은 1% 미만이다.



특히 300g대 생존 퇴원 사례는 국내는 물론 세계적으로도 매우 드문 사례다.

