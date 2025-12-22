관세청, 마약밀수 근절을 위한 현장 행진 캠페인 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

22일 인천국제공항 1터미널에서 이명구 관세청장과 관세청 마약근절 홍보대사 개그우먼 김승혜 씨, 마약 탐지견 캐릭터 ‘마타’, 마약 탐지견 ‘마를리’ 등이 마약밀수 근절을 위한 현장 행진 캠페인 ‘마약 나뽀(4)’를 벌이고 있다. ‘마약 나뽀(4)’는 마약으로부터 나를 지키는 4가지 방법으로 ‘해외여행시 대마제품 등 마약류 구매 안하기’ ‘공짜여행을 미끼로 한 마약류 대리 반입 유혹 떨치기’ ‘인터넷 사이트를 통한 마약류 해외직구 안하기’ ‘텔레그램 등 SNS의 익명성을 악용한 마약거래 안하기’를 말한다. /2025.12.22 이제원 선임기자

22일 인천시 인천국제공항 제1터미널 출국장에서 열린 '마약밀수 근절을 위한 현장 행진 캠페인'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 오른쪽 두번쨰부터 박헌 인천공항본부세관장, 이명구 관세청장, 김승혜 홍보대사.

