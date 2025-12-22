부영 이중근 회장 “국가가 영구임대 30%는 보급해야 주거 안정”

부영그룹은 이중근(사진) 회장이 “국가에서 영구임대주택을 30% 정도 보급해 주거 안정을 꾀해야 한다”고 말했다고 22일 밝혔다.

이 회장은 전날 방영된 KBS ‘일요진단 라이브’에서 “영구임대주택이 (전체 아파트의) 불과 1∼2%밖에 없다”며 이렇게 말했다. 그는 “대한민국의 주택은 공급 부족 현상으로 집값이 올라 투기 대상이 됐다”면서 “앞으로 주택은 거주 목적형이 돼야 한다”고 강조했다.

대한노인회장을 맡고 있는 이 회장은 노인 문제에 대해 현재 65세인 노인 기준 연령을 10년에 걸쳐 75세로 단계적으로 상향하자고 제안하기도 했다. 이 회장은 “2050년에 노인이 2000만명이 되면 나머지 인구가 노인을 부양하느라 생산 인력이 없어진다”며 노인 숫자를 줄이는 것이 시급하다고 지적했다. 대신 65세부터 임금피크제를 적용해 임금을 40%에서 20% 수준까지 단계적으로 낮추더라도 자문 조직이나 특수 전문 조직에서 계속 일할 수 있게 해야 한다고 제안했다.

또 노인 복지와 임종 문제에 대해 “많은 노인이 요양소가 아닌 집에서 가족과 손잡고 마지막을 맞이하길 원한다”며 ‘재가(在家) 임종제’ 도입을 주장했다. 그는 ‘어른다운 노인’의 의미에 대해 “어른끼리도 서로 공경하고 젊은 사람들에게는 겸손하고 모범적인 어른다운 모습을 갖추고 살았으면 좋겠다”고 했다.

이 회장은 기부의 시작이 본업인 임대주택 사업에서 비롯됐다고 밝혔다. 임대주택에 꼭 필요한 초등학교를 지어 기증하니 집도 잘 팔리고 학생들도 편해지는 ‘윈윈’을 경험하며 기부의 즐거움을 알게 됐다는 것이다. 부영이 직원들에게 자녀 1명당 1억원을 지급하는 파격적인 출산 장려책을 내놓은 것에 대해서는 “지금처럼 인구가 줄어 20년 뒤에 사람이 없으면 국가 존립 자체가 안 된다”며 출산 장려가 국가를 지키는 일이라는 소신을 밝혔다.

아울러 이 회장은 ‘유엔데이’(10월 24일)를 국가 공휴일로 재지정해야 한다고 재차 강조했다. 6·25 전쟁 당시 도움을 준 국제사회에 감사를 표해야 한다는 취지다. 유엔데이는 유엔이 창설·발족한 1945년 10월 24일을 기념하기 위해 제정된 기념일로, 한국에서는 1950년부터 1975년까지 법정 공휴일이었다.

