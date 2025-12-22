30·40대 영끌에 신규 주담대 ‘역대최대’…이자 못 버티고 경매, 1년새 29% 증가

사진=구글 제미나이가 생성한 가상 이미지

지난 3분기(7∼9월) 주로 30·40대가 서울 등 수도권에서 '영끌(영혼까지 끌어모아 주택 구입)'에 나서면서 평균 약 2억3000만원에 이르는 주택담보대출을 받은 것으로 추산됐다.

이러한 가운데 수도권 집합건물(아파트·오피스텔 등)의 임의경매도 크게 늘었다. 장기간 계속되는 고금리 탓이다.

전문가는 “기준금리가 유지될 경우 내년에는 이자 부담이 커진 차주가 늘어나 임의경매 건수도 증가할 수 있다”고 우려를 드러냈다.

한국은행이 22일 공개한 ‘차주별 가계부채 통계 편제 결과’에 따르면 지난 3분기 차주(대출자)당 가계대출 신규 취급액은 평균 3852만원으로, 2분기보다 26만원 늘었다.

가계대출 신규 취급액은 올해 1분기(-85만원) 뒷걸음쳤다가 2분기(+260만원) 늘어난 뒤 3분기에도 증가세를 유지했다.

가계대출 취급액 가운데 거의 절반(44.6%)을 차지한 주택담보대출만 보면, 신규 취급액 평균은 전 분기보다 1712만원은 많은 2억2707만원으로 집계됐다. 2013년 해당 통계 편제 이후 최대 기록이다.

연령별로는 30대의 주택담보대출 증가 폭이 2856만원으로 가장 컸고, 이어 40대(+2289만원)·20대(+1701만원) 순이었다.

지역 중에서는 수도권(+3045만원)·대구경북권(+1848만원)·강원제주권(+1506만원)의 주택담보대출 증가세가 두드러졌다.

민숙홍 한은 가계부채DB반장은 “주택담보대출은 기조적으로 늘어나는 추세인데, 특히 3분기 30·40대, 수도권을 중심으로 3분기에 많이 늘었다”고 설명했다.

주택담보대출 차주의 평균 잔액은 1억5626만원으로 210만원 늘며 가계대출과 주택담보대출 평균 잔액이 분기마다 계속 최대 기록을 갈아치우고 있다.

주택담보대출 잔액도 신규 취급액과 마찬가지로 30대(+549만원)·40대(+240만원), 수도권(+311만원) 중심으로 증가했다.

잔액 규모 역시 30대(2억2137만원)가 압도적 1위였고, 20대(1억8863만원)·40대(1억7763만원)가 뒤를 이었다.

이러한 가운데 집합건물(아파트·오피스텔 등)의 임의경매가 크게 늘었다.

지난 19일 법원 등기정보광장에 따르면 올해 1~11월 수도권(서울·경기·인천)에서 임의경매로 인한 집합건물 소유권 이전 등기 신청은 1만1118건으로 전년 동기(8572건)보다 29.7% 증가했다.

임의경매는 담보대출을 받은 채무자가 원리금을 상환하지 못할 경우 채권자가 담보 부동산을 경매에 넘겨 채권을 회수하는 절차다.

임의경매가 늘어나는 건 차주의 상환 여력 약화와 금리 부담 누적을 의미한다.

실제 2020~2021년 초저금리 시기에 1%대 금리로 주택담보대출을 받았던 차주들은 현재 4~5%대로 오른 금리를 감당해야 하는 상황에 놓여 있다.

즉 금리 인상기 전환 시 이자가 크게 튀어 오를 가능성이 높은 것이다.

한 경제 전문가는 “금리 정상화 국면에서 레버리지를 과도하게 일으킨 차주들이 구조적으로 취약해졌다”며 “5년 혼합형이 변동금리로 전환되면 체감 이자 부담이 30~50% 증가할 수 있다”고 우려를 드러냈다.

