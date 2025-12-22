류수노 전 방송대 총장, 서울시교육감 출마 선언

류수노(사진) 전 한국방송통신대학교 총장이 서울시교육감 출마를 선언했다.

류 전 총장은 22일 서울시교육청 정문 앞에서 기자회견을 열고 교육감 선거 출마를 공식 선언했다. 그는 “사교육에 의존하지 않아도, 지역과 가정 배경에 상관없이 아이의 가능성이 실현되는 교육도시 서울을 만들겠다”며 “교육의 본질인 공정한 기회와 학생과 학부모의 선택권을 회복하는 것이 서울교육 개혁의 출발점”이라고 강조했다.

류 전 총장은 이날 ‘서울시 교육의 대전환’을 위한 과제로 △교육 재정 △공정성 △미래 역량 △약자 보호 등을 제시했다. 류 전 총장은 “교육은 선언이나 구호로 바뀌지 않는다”며 “예산과 정책이 학생의 배움과 성장에 직접 닿을 수 있도록 서울교육의 구조 자체를 바꾸겠다”고 역설했다.

그는 또 “서울교육의 문제는 예산이 부족해서가 아니라, 예산이 학생에게 직접 닿지 않는 방식으로 사용되기 때문”이라고 지적하고 “앞으로는 교육의 결과에 책임지는 구조를 만들겠다”고 강조했다.

류 전 총장은 구체적인 서울교육 혁신 방향으로 △학생 중심의 교육 예산 활용 구조 혁신 △공정한 교육 기회 보장과 학생·학부모 선택권 확대 △자율형 공립고 확대 및 특목고·자사고 설립 목적에 맞는 운영 지원 강화 △학교 정보 공개 △온라인 교육 방송 시스템 구축과 인공지능 시대에 대비한 미래 역량 책임 교육 △약자와 끝까지 동행하는 책임지는 동행 교육 등을 제시했다.

류 전 총장은 “단 한 명의 학생도 뒤처지지 않는 서울교육을 실현할 것”이라며 “보수와 진보란 정치적 이념을 넘어 아이의 미래라는 하나의 기준으로 서울교육의 새로운 시대를 열겠다. 서울교육의 변화가 대한민국 교육의 변화로 이어질 수 있도록 서울시민과 함께 교육 대전환을 반드시 이루겠다”고 밝혔다.

