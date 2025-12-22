“그린란드 미국에 넘겨라” 트럼프, 특사 임명…노골적 영토 욕심

올해 초부터 덴마크령 그린란드 영토를 욕심내던 도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘그린란드 특사’를 임명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

21일(현지시간) 트럼프 대통령은 제프 랜드리 루이지애나 주지사를 그린란드 특사에 임명했다면서 “제프는 그린란드가 우리 국가 안보에 얼마나 중요한지 이해하고 있다”고 말했다. 이어 “안전과 안보, 우리 동맹과 세계의 생존을 위한 미국의 이익을 크게 증진할 것”이라고 기대감을 드러냈다.

랜드리 주지사도 자신의 X(엑스)에 “그린란드를 미국의 일부로 만들기 위해 봉사할 수 있어 영광”이라며 특사 임명에 감사를 표했다.

구체적으로 랜드리 주지사가 그린란드 특사로서 어떤 역할을 맡게 되는지는 공표되지 않았다. AP통신은 주미 덴마크 대사관에 이번 특사 임명에 관한 논평을 요청했지만 아직 입장을 듣지 못했다고 전했다.

특사 임명은 그린란드를 미국의 영토로 편입하려는 트럼프 대통령의 구상을 구체화한 행보로 받아들여진다.

트럼프 대통령은 올해 초 2기 취임 직후 덴마크령인 그린란드를 미국 영토로 삼겠다고 공언했다. 이후에도 그린란드에 대한 미국의 관할권을 거듭 주장하며 군사력 동원까지도 배제하지 않는다는 입장을 보였다.

JD 밴스 미국 부통령 역시 올해 초 그린란드 주둔 미군 기지를 방문해 덴마크를 겨냥해 그린란드의 안보에 제대로 투자하지 않았다고 비난했다.

덴마크는 이 같은 트럼프 정부의 움직임에 강하게 반발하고 있다. 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 트럼프 대통령의 영토 주장 초기부터 “그린란드는 판매 대상이 아니다”라고 밝혔고, 지난 8월에는 덴마크 주재 미국 대사대리를 초치해 항의하기도 했다.

