공연 넘어 경험하는 극장으로…관객 바라보는 시선을 바꾸다

“여러 자극적인 매체와 콘텐츠를 일상적으로 접하는 시대일수록 공연장은 그 이상의 감동과 전율을 경험할 수 있는 공간이어야 합니다.”



세종문화회관이 신작과 검증된 레퍼토리를 중점 배치한 2026년 시즌 라인업을 공개했다. 세종문화회관은 내년 한 해 동안 총 27편, 226회의 공연을 선보이며 ‘공연을 넘어 경험하는 극장’이라는 비전을 본격화한다.

세종문화회관 안호상 사장이 22일 서울 종로구 세종문화회관 S씨어터에서 열린 신년 사업발표회에서 내년 공연 계획을 발표하고 있다. 연합

안호상 세종문화회관 사장은 22일 서울 종로구 S씨어터에서 열린 2026 세종시즌 기자간담회에서 “과거 관객 조사를 해보니 ‘세종이니까 믿고 본다’는 충성도 높은 관객이 거의 없다는 사실을 확인했다”며 “그 결과 관객을 바라보는 관점을 근본적으로 다시 설정해야겠다고 느꼈다”고 밝혔다. 그는 이어 “공연장은 여전히 감동과 전율을 주는 장소여야 하지만, 그것만으로 관객을 극장으로 끌어들이기에는 한계가 있다”며 “공연 전후의 경험까지 확장된 공간으로 끊임없이 진화해야 한다”고 강조했다.



2026년 시즌에서 눈길을 끄는 작품은 서울시발레단 무대다. 최근 작고한 거장 안무가 한스 판 마넨의 미학을 집약한 트리플 빌 ‘올 포 한스 판 마넨’(11월 19~22일)은 ‘캄머발레’, ‘5 탱고스’와 아시아 초연 작품인 ‘그로세 푸게’를 함께 선보인다. 강효형 안무가의 신작 ‘인 더 뱀부 포레스트’(5월 15~17일)도 초연돼 서울시발레단의 창작 역량을 보여줄 예정이다.



젊은 연출가 이준우 신임 단장을 맞은 서울시극단은 동시대 사회를 정면으로 다룬 문제작들을 준비했다. 빅데이터와 정보 권력이 개인을 통제하는 구조를 그린 프랑스 연극계 화제작 ‘빅 마더’(3월 30일~4월 26일)와, 아파트라는 공간을 통해 한국 사회의 욕망과 집단 심리를 해부하는 창작극 ‘아.파.트.’(10월 24일~11월 14일)가 무대에 오른다. 이와 함께 세종문화회관 기획·공동주최로 영국 심리 스릴러 연극 ‘WASP’(3월 8일~4월 26일)도 관객과 만난다.



서울시무용단은 전석 매진을 기록하며 호평받은 레퍼토리 ‘스피드’를 M씨어터 버전으로 확장해 선보이고, 서울굿을 모티브로 전통과 현대의 감각을 결합한 창작춤 ‘무감서기’(9월 10~13일)를 대극장에서 초연한다. 상처와 위로, 치유의 정서를 담아낸 이 작품에는 영화적 연출 기법과 젊은 창작진의 협업이 더해질 예정이다. 공연 프로그램과 더불어 세종문화회관은 ‘경험하는 극장’ 전략도 강화한다. 외국인 관광객을 대상으로 한 하우스 투어 프로그램을 3월부터 운영하고, 하반기에는 광화문 일대를 조망할 수 있는 루프탑 공간을 개방해 전망대와 카페를 조성할 계획이다. 안 사장은 “해외 주요 공연장들이 로비와 부대공간을 적극적으로 활용하는 것처럼, 세종문화회관도 관객이 머무르고 경험할 수 있는 공간으로 확장해 나가겠다”며 “다양한 식음료(F&B) 공간과 참여형 프로그램도 지속적으로 확대할 것”이라고 밝혔다.

