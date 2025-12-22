“나를 너무 갈아넣었다” 김현정, 뉴스쇼 16년 만에 떠나는 이유

CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’를 16년 넘게 이끌어온 김현정 앵커가 프로그램에서 하차한다.

CBS는 22일 김 앵커가 내년 1월 2일 방송을 끝으로 ‘김현정의 뉴스쇼’ 진행을 마무리한다고 밝혔다. 김 앵커는 이날 방송에서도 직접 하차 사실을 전하며 “뉴스쇼를 떠난다”고 말했다.

‘김현정의 뉴스쇼’는 2008년 5월 첫 방송 이후 주중 오전 7시부터 약 2시간 동안 생방송으로 진행돼왔다. 김 앵커는 출산휴직 기간과 약 10개월간 음악 프로그램을 연출했던 시기를 제외하면 16년 넘게 아침 생방송을 맡았다.

김현정의 뉴스쇼. CBS

프로그램은 정치·사회·경제 전반을 아우르는 심층 인터뷰로 CBS 라디오의 간판 시사 프로그램이자 국내 대표 아침 시사 방송으로 자리잡았다. 한국PD대상, 한국방송대상, 방송통신위원회 방송대상 등을 수상했으며, 유튜브 채널 역시 국내 시사 프로그램 가운데 처음으로 구독자 100만명을 돌파해 현재 163만명을 보유하고 있다.

김 앵커는 하차 배경으로 건강 문제와 새로운 도전에 대한 갈망을 함께 언급했다. 그는 “지난 가을쯤부터 급격히 체력이 소진되면서 생방송에 나오지 못한 날들이 있었다”며 “2008년부터 십수년 동안 새벽 3시 반 기상을 해왔다는 걸 돌아보니, 내가 나한테 너무 가혹했다는 생각이 들었다”고 말했다.

김 앵커는 앞서 2023년 ‘미디어의 미래 콘퍼런스’에서 뉴스쇼를 중심으로 한 자신의 일상을 공개한 바 있다. 그는 당시 “새벽 3시 반에 일어나 신문을 정리하고, 7시 20분부터 9시까지 생방송을 한다”며 “15년 동안 얻은 것도 많지만 잃은 것도 많았다. 뉴스쇼는 내 자신이 아니라 내 자식이었다. 이 녀석을 키우느라 뼈를 갈아 넣었다”고 말해 눈길을 끌었다. “15년 전으로 돌아가도 뉴스쇼를 다시 하겠느냐”는 질문에는 “안 한다”고 답하기도 했다.

김 앵커는 새로운 것에 대한 도전을 또 하나의 이유로 꼽핬다. 그는 “굉장히 오랫동안 같은 일을 해온 만큼, 조금 다른 도전을 차분하게 준비해 보고 싶다는 마음이 늘 있었다”고 밝혔다. 김 앵커는 “이미 석 달 전에 회사에 말씀을 드렸고, CBS도 감사하게 이해해줬다”며 “연구·기획을 할 수 있는 시간도 주셨다”고 덧붙였다.

김 앵커는 “정식 작별 인사는 정확히 2주 뒤인 내년 1월 2일 방송에서 드리겠다”며 “아직은 ‘안녕’보다는 ‘수고했다’는 말로 한 번 토닥여달라”고 말했다.

김 앵커의 후임으로는 JTBC 기자 출신인 박성태 ‘사람과사회연구소’ 실장이 낙점됐다. 박 실장은 JTBC ‘뉴스룸’에서 ‘비하인드 뉴스’ 코너와 메인 앵커를 맡은 경력이 있다.

