1년 만에 부사장 됐다…‘오리온 3세’ 36살 담서원 ‘고속 승진’

담서원 전무, 韓법인 전략경영본부장으로
오리온그룹 오너 3세 담서원 전무가 부사장으로 승진했다. 입사 이후 4년 5개월 만이다.
오리온그룹은 22일 이 같은 내용의 2026년 정기 임원인사를 발표했다. 오리온 관계자는 “어려운 대내외 환경 속에서도 주요 사업 분야에서 경영 성과를 창출한 인재들을 승진시키고, 미래를 대비하기 위한 조직개편을 단행했다”고 말했다.
1989년생으로 36세인 담 신임 부사장은 담철곤 오리온 회장과 오너 2세 이화경 부회장 부부의 장남이다. 1989년생으로 미국 뉴욕대 커뮤니케이션학과를 졸업하고, 중국 베이징대에서 경영학 석사학위를 받은 뒤 카카오엔터프라이즈에서 2년간 근무했다. 이번 승진으로 오리온은 경영권 승계 준비 작업에 속도를 낼 것으로 보인다.
담 부사장은 2021년 7월 오리온 경영지원팀 수석부장으로 입사해 1년 5개월 만인 2022년 12월 인사에서 경영지원팀 상무로 승진했으며 지난해 말 전무에 오른 바 있다. 담 부사장은 사업전략과 글로벌 사업 지원, 시스템 개선 등 경영 전반에 걸친 실무를 수행하며 그룹의 성장에 기여해왔다. 신사업인 바이오 분야에서도 계열사 리가켐바이오의 사내이사로서 중책을 수행하고 있다는 게 오리온 설명이다.
오리온은 그룹의 지속 성장을 위해 글로벌 헤드쿼터인 한국 법인 내 전략경영본부를 신설한다. 전략경영본부장은 담 부사장이 부사장으로 승진해 맡게 된다. 전략경영본부는 산하에 신규사업팀과 해외사업팀, 경영지원팀, CSR팀을 두고 오리온그룹의 중장기 경영전략 수립과 경영진단, 기업문화개선을 담당하며 미래사업을 총괄한다.
이번 인사 중 올해 해외법인 중 가장 성장세가 두드러진 러시아 법인에서 박종율 대표이사가 부사장으로 승진했다. 1994년 오리온에 입사한 박 대표는 익산공장장, 러시아 법인 생산부문장을 거쳐 2020년부터 러시아 법인 대표이사를 맡아왔다. 트베리 신공장 건설 프로젝트를 성공적으로 완수했으며, 파이·젤리·비스킷 등 제품 다변화를 통해 러시아 법인의 고성장세를 이끌고 있다.
베트남 법인은 여성일 지원본부장을 전무로 승진시키고, 대표이사로 신규 선임한다. 2018년 오리온에 입사한 여 대표는 베트남 지원본부장을 5년간 역임하며 현지화 체제 강화와 사업 성장에 기여해 왔다.
다음은 오리온그룹 2026년 정기 임원인사 명단.
<부사장>
◇러시아 법인 ▲대표이사 박종율
◇한국 법인 ▲전략경영본부장 담서원
<전무>
◇베트남 법인 ▲대표이사 여성일
◇러시아 법인 ▲영업본부장 남대우
◇한국 법인 ▲홍보팀장 장혜진
◇리가켐바이오 ▲CMC센터장 구자성
◇리가켐바이오 ▲이노베이션 센터장 이대연
<상무>
◇한국 법인 ▲인사팀장 허행민 ▲경영지원팀장 신현창 ▲영업1팀장 오광수
◇중국 법인 ▲생산본부장 가오시엔
◇베트남 법인 ▲영업2본부장 김남훈
<이사>
◇리가켐바이오 ▲DS팀장 윤정율
◇리가켐바이오 ▲QM팀장 이정미
◇리가켐바이오 ▲IR/BD팀장 정대영
