경기도장애인재활협회, 2025년 연말사례발표회 ‘공감톡톡(TALK)’ 행사 성료

사단법인 경기도장애인재활협회(회장 이영재)는 지난 20일, 경기도 화성시 푸르미르 호텔 그랜드볼룸에서 도내 장애가정 중심으로 약 250명이 참석한 가운데 「2025년 연말사례발표회 ‘공감톡톡(TALK)’」을 성황리에 개최했다고 22일 밝혔다.

경기도장애인재활협회 제공

사단법인 경기도장애인재활협회는 장애인의 재활과 자립을 지원하고, 장애인과 그 가족의 복지 증진 및 권익 향상을 도모함으로써 지역사회 통합과 인간다운 삶을 실현하는 것을 목적으로 하는 장애인복지 비영리 기관이다.

‘공감톡톡(TALK)’ 연말사례발표회는 2015년부터 시작해 올해로 10년째 이어지고 있는 협회의 대표 행사로, 참여자와 가족이 한 해 동안의 노력과 변화 과정을 함께 나누며 서로를 격려하는 소통의 장으로 자리매김해왔다.

장애이해 및 인식개선센터 소속 강사단이 무대에 올라 음악과 이야기를 통해 공감과 소통의 메시지를 전했으며, 청소년과 성인 사업 참여자들은 협회의 지원을 통해 이루어진 교육 및 재능개발 과정의 결과물로 연주 공연과 발표를 선보이며 각자의 성장과 변화를 무대 위에서 직접 표현했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지