재외동포청 대변인에 박병규 전 성남문화재단 경영본부장…‘정부 헤드헌팅’

박병규(사진) 전 성남문화재단 경영본부장이 재외동포청 대변인에 발탁됐다.

인사혁신처는 인사처의 ‘정부 민간 인재 영입 지원(정부 헤드헌팅)’을 활용해 재외동포청이 민간 전문가를 처음 영입했다며 22일 이같이 밝혔다.

박 신임 대변인은 연합뉴스 영상 제작부 PD와 기자 등을 거쳐 2014년 10월~2016년 4월 행정안전부 전신인 행정자치부 창조정부기획과 홍보 담당, 2016년 4월~2023년 4월 문화체육관광부 해외문화홍보콘텐츠과장, 2023년 6월~2025년 2월 성남문화재단 경영본부장을 지냈다.

정부 민간 인재 영입 지원은 공직 경쟁력 강화를 위해 중앙 부처와 지방자치단체, 공공기관 요청에 따라 인사처가 맞춤형 인재를 직접 발굴해 추천하는 정부 헤드헌팅이다. 2015년 도입 이래 민간 전문가 126명이 공직에 진출했다.

최시영 인사처 인재정보담당관은 “홍보 분야의 다양한 현장 경험과 전문성을 겸비한 민간 인재가 공직에 진출함으로써 정부의 정책 소통력과 실행력이 한층 강화될 것”이라며 “우수한 민간 인재의 공직 진출이 확대되도록 민간 인재 영입 지원 활성화 노력을 지속해 나가겠다”고 말했다.

