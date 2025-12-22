완도군 넙도에 ‘가뭄 관심 단계’ 발령…넙도제 저수율 16.4%까지 감소

전라남도 완도군 넙도에 가뭄 관심 단계가 발령됐다.

기후에너지환경부는 22일 전남 완도군 넙도제의 저수율이 16.4%(공급가능일수 76일)로 낮아짐에 따라 가뭄 관심 단계를 발령한다고 밝혔다. 넙도제는 전라남도 완도군 넙도의 주상수원이다. 2025년 취수량은 하루 평균 216㎥로 완도군 주민 약 600명에게 생활∙공업용수를 공급 중이다. 전체 생공요수 공급비율로는 1.2%를 차지한다. 가뭄 단계는 공급 가능 일수를 기준으로 90일 이하일 경우 관심, 60일 주의, 30일 경계, 20일 심각으로 구분된다.

전라남도 완도군 넙도제 저수율이 16.4%까지 떨어지면서 넙도에 가뭄 관심 단계가 발령됐다. 기후에너지환경부

넙도는 과거에도 주기적으로 가뭄을 겪은 지역이다. 앞서 2017년, 2018년, 2022년 및 2023년에도 가뭄이 발령된 바 있다. 최근 6개월 강수량(완도군 기준)으로도 평년대비 77.0%(746.8㎜) 수준까지 떨어졌다. 기후변화 영향과 상수도 기반시설 부족이 겹치면서 2017년 이후 넙도제 저수율이 30% 이하로 떨어진 기간은 전체의 절반에 이르는 것으로 나타났다.

완도 외에도 인근 여수시 개도 역시 현재 상수원인 ‘개도저수지’ 저수율이 27%로 떨어진 상태다. 다만 개도는 이달 중순 지하수관정 2개소(하루 약 380㎥ 규모) 개발을 마쳤다. 대체 수원을 사전에 충분히 확보했기에 이번 가뭄 예·경보에서 제외됐다.

기후부는 행정안전부 및 완도군 등 관계 부처 및 기관과 협업하여 넙도 가뭄 장기화에 대비한 운반급수 등 비상용수공급대책을 사전에 철저히 준비하여 주민 불편을 최소화할 계획이다. 한국수자원공사(국가가뭄정보센터)에서는 167개* 지자체 단위로 302개 생·공용수 수원(다목적·용수댐, 지자체 저수지, 하천 등)에 대한 가뭄상황을 분석·전망하고 있다. 여수와 완도군을 제외한 165개 시·군의 경우에는 현재 정상 공급 중이다.

김효정 기후부 물이용정책관은 “섬 지역의 가뭄 등 물 부족 해소를 위해 도서지역 식수원 개발사업*을 꾸준히 추진하고 있으며, 넙도의 경우에도 완도군과 협의하여 근본적 해결책 마련을 위해 노력하겠다”라고 밝혔다.

