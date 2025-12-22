“원서 결제 안해 탈락?”…정시 지원 전 꼭 점검해야할 10가지 [입시톡톡]

2026학년도 대입 정시 원서 접수가 29일부터 31일까지 진행된다. 수험생들은 고심해서 원서를 접수하지만, 사소한 실수로 불합격하는 사례도 종종 있다. 22일 진학사가 정시 원서접수를 앞두고 ‘2026 정시 원서접수 필수점검사항’을 Q&A 형식으로 정리했다.

◆수시 합격했지만 등록 하지 않았다면 정시 지원이 가능할까?

=불가능하다. 수시모집 최초·충원 합격자는 등록 여부와 관계없이 합격 사실만으로 정시 및 추가모집 지원이 제한된다. 위반 시 이중등록 금지 원칙에 따라 합격·입학이 취소될 수 있다. 단, 카이스트 등 특별법 설립 대학은 예외적으로 지원이 가능하며, 전형기간자율화전형에 합격한 경우에도 정시 지원 제한이 적용되지 않는다.

◆지원 횟수에 제한이 없을까?

=4년제 대학 정시는 가·나·다 군별로 1개씩 총 3회까지 지원할 수 있다. 전문대학은 지원 횟수 제한이 없다.

◆원서 ‘저장’만 하면 원서접수가 완료될까?

=아니다. 전형료 결제까지 완료해 수험(접수)번호가 생성돼야 원서접수가 정상적으로 마무리된다. ‘내 원서 보관함’에 저장만 해두고 접수된 것으로 오해하는 사례가 매년 발생하므로, 최종 수험번호 생성 여부를 반드시 확인해야 한다.

◆원서를 잘못 작성했는데 수정할 수 있을까?

=결제 전 원서 저장 상태에선 수정이나 삭제가 가능하다. 하지만 결제 후에는 원서 접수 완료로 처리돼 수정이나 취소가 절대 불가능하므로 신중해야 한다.

◆희망 대학의 지난 경쟁률은 어디서 확인할까?

=진학사 원서접수에서 제공하는 ‘SMART 경쟁률’ 페이지에서 지난 경쟁률(2023학년도~2025학년도)을 확인할 수 있다. (일부 대학 제외)

◆원서 외에 추가 제출서류가 있는가?

=기회균형이나 외국고 졸업(예정) 등 대학·전형·모집단위에 따라 별도 서류 제출이 필요한 경우가 있다. 서류 누락 시 지원 결격이 될 수 있으므로 모집요강·유의사항을 꼼꼼히 확인해야 한다.

◆작년 아이디로 로그인이 안 된다.

=개인정보 보호 방침에 따라 회원정보는 1년마다 삭제된다. 작년 아이디가 있더라도 올해 지원을 위해서는 '통합회원'으로 새로 가입해야 한다.

진학사 원서접수 관계자는 “원서를 저장해도 접수가 끝난 것이 아니라 전형료 결제까지 완료돼야 수험(접수)번호가 부여되며 접수가 최종 완료된다”며 “마감 임박 시간에는 접속자 증가로 결제 지연·오류가 발생할 수 있으니 통합회원 가입과 공통원서 작성을 미리 끝내고 접수는 여유 있게 마무리해야 한다”고 당부했다.

