마포구 도심에 ‘겨울 놀이터’… 레드로드 발전소 광장에 어린이 아이스링크 개장

마포구가 도심 한복판에 어린이를 위한 겨울 체험 공간을 마련했다.

22일 마포구는 지난 20일 서울특별시 마포구 동교동 레드로드 발전소 광장에서 어린이 전용 아이스링크 ‘윈터페스타 엄빠랑 아이스링크’를 개장했다고 밝혔다. 여름철 물놀이장으로 활용하던 공간을 겨울 시즌에 맞춰 아이스링크로 전환한 계절형 시설이다.

이날 개장식에는 박강수 마포구청장을 비롯해 지역 주민과 내빈 등 100여 명이 참석해 개장 퍼포먼스와 기념 촬영, 현장 라운딩 등을 진행하며 겨울철 레드로드의 새로운 시작을 함께했다.

‘엄빠랑 아이스링크’는 인공 얼음으로 조성된 약 150㎡ 규모의 어린이 전용 시설이다. 신장 110cm 이상 만 5세부터 12세까지의 어린이가 보호자 동반 하에 이용할 수 있도록 운영된다.

운영 기간은 12월 20일부터 내년 2월 13일까지다. 매주 월요일과 1월 1일은 휴무다. 운영 시간은 오전 11시부터 오후 5시까지로 하루 5회차로 나뉘며, 각 회차 사이에는 빙질 유지를 위한 정빙 시간이 마련된다. 회차당 이용 인원은 20명으로 제한해 안전성과 쾌적함을 확보했다.

이용료는 무료다. 사전 신청을 통해 선착순으로 이용할 수 있으며, 신청 방법과 세부 일정은 마포구 누리집과 현장 안내를 통해 확인할 수 있다.

마포구는 아이스링크 주변에 크리스마스 장식과 겨울 조명을 설치해 계절 분위기를 더하는 한편, 크리스마스와 연말연시를 맞아 가족 단위 방문객이 참여할 수 있는 다양한 체험 프로그램도 순차적으로 운영할 계획이다.

박강수 마포구청장은 “도심 속에서도 아이들이 겨울을 온몸으로 느끼고 즐길 수 있도록 공간을 조성했다”며 “앞으로도 계절에 따라 공간 활용 방식을 다양화해 주민 일상에 즐거움을 더해 나가겠다”고 말했다.

