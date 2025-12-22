내 취향 세심하게 담아 즐기는 아메리카노 동서식품 ‘카누 바리스타’

최근 개인의 취향을 존중하는 소비 트렌드가 확산되면서 유통업계는 다양한 제품과 시즌 한정판을 출시하는 등 다양한 활동을 활발히 이어가고 있다.

동서식품은 프리미엄 캡슐커피 브랜드 ‘카누 바리스타’(KANU BARTISTA)를 통해 다채로운 캡슐을 제공하며, 소비자들이 자신만의 취향에 맞는 커피를 찾을 수 있도록 제안하고 있다고 22일 밝혔다.

동서식품은 지난달 라떼 전용 캡슐인 ‘카누 소프트 하모니’와 ‘카누 포르테 앙상블’을 새롭게 선보였다. 두 제품은 우유와 함께 즐길 때 부드럽고 달콤한 맛과 향이 풍부해지는 것이 특징이다.

‘카누 소프트 하모니’는 라이트 로스팅한 에티오피아 내추럴 원두와 우유가 만나 자스민 향과 달콤함이 어우러진 실크처럼 부드러운 조화를 이룬다. ‘카누 포르테 앙상블’은 콜롬비아·브라질 원두의 묵직한 바디감 위에 에티오피아 내추럴 원두가 더해져 다크 초콜릿, 브라운 슈가, 카라멜의 풍미가 조화된 깊은 맛을 구현했다.

이와 함께 카누 바리스타의 네 번째 싱글 오리진 제품인 ‘카누 싱글 오리진 브라질 세하도’도 출시됐다. 해당 제품은 기후 위기와 환경 문제를 해결하기 위해 열대우림동맹(Rainforest Alliance)과 협력한 RA인증 원두를 사용했으며, 아몬드의 고소함과 초콜릿의 부드러움, 은은한 꿀 향의 달콤한 여운이 깊이 있는 풍미를 선사한다.

겨울 한정판으로 함께 선보인 돌체구스토 호환 캡슐 ‘카누 윈터 스노우’는 달콤한 밀크 초콜릿과 고소한 견과류의 풍미로 겨울 감성을 완성한다.

또한 미니멀한 사이즈와 디자인으로 인기를 얻고 있는 ‘카누 바리스타 페블’ 캡슐커피 머신의 경우 커피를 닮은 부드러운 무드의 ‘모카’와 따뜻하고 사랑스러운 감성의 ‘라벤더’ 컬러가 추가되며 소비자들의 선택 폭을 넓혔다.

‘카누 바리스타’는 동서식품의 50여 년의 커피 제조 기술력과 노하우를 담아 2023년에 선보인 캡슐커피 브랜드다. 국내 소비자들이 아메리카노를 선호한다는 점에 착안해, 기존 에스프레소 캡슐 대비 1.7배 많은 9.5g의 원두를 담아 풍부한 맛과 향의 아메리카노를 즐길 수 있다. 현재 16종의 전용캡슐을 선보이고 있는 카누 바리스타는 라이트 로스트, 미디엄 로스트, 다크 로스트, 디카페인, 싱글 오리진 등 로스팅 강도에 따라 취향에 맞는 커피를 경험할 수 있다

카누 바리스타 캡슐 커피머신은 고급스러운 소재와 디자인을 갖춘 ‘카누 바리스타 어반’, 심플한 디자인의 ‘카누 바리스타 브리즈’, 미니멀한 사이즈로 좁은 공간에서도 사용 가능한 ‘카누 바리스타 페블’ 총 3종으로 구성됐다. 이 중 ‘카누 바리스타 어반’은 ‘레드닷 어워드 2024’에서 제품 디자인 부문 커피머신 카테고리 본상을 수상하기도 했다.

동서식품은 다채로운 카누 캡슐 라인업을 바탕으로 소비자들이 나만의 ‘맞춤형 캡슐’을 찾을 수 있도록 팝업 스토어를 진행했다.

올해 9월부터 11월까지는 서울 종로구 북촌에서 테일러숍 콘셉트를 적용한 플래그십 스토어 ‘카누 캡슐 테일러 in 북촌’을 운영했다. 방문객은 캡슐 테일러의 안내로 캡슐커피 머신의 종류에 따라 제공되는 대표 캡슐 3종을 맛본 뒤, 취향에 맞는 커피를 자유롭게 탐색하고 즐기는 시간을 보낼 수 있었다. 체험권 구매 고객에게는 커피와 어울리는 페어링 디저트가 포함된 ‘카누 한 상’, 개인의 취향에 맞는 캡슐 7종 세트가 담긴 ‘MY 테일러 패키지’ 등 추가 혜택을 제공해 색다른 경험을 선사했다.

지난해 10월에는 스타필드 하남에서 ‘카누 호환캡슐로 새로운 커피 취향을 발견해보세요!’라는 슬로건으로 ‘스위치 투 카누’ 팝업스토어를 진행해, 소비자들이 카누 호환캡슐을 직접 체험해 볼 수 있도록 했다.

동서식품 관계자는 “카누 바리스타는 국내 소비자들이 가장 선호하는 풍부한 맛의 카페 퀄리티 아메리카노를 즐길 수 있는 제품”며 “앞으로도 소비자들의 다양한 커피 취향에 맞는 캡슐과 머신을 꾸준히 선보일 것”이라고 말했다.

