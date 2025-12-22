토스뱅크, 3년 연속 돈의동 쪽방촌 ‘따뜻한 겨울나기’ 지원

지난 19일 토스뱅크 임직원들이 서울 종로구 돈의동 쪽방촌에서 문풍지와 단열재를 설치하며 겨울철 주거환경 개선 활동을 진행하고 있다.토스뱅크제공

토스뱅크 임직원들이 3년 연속 서울 종로구 돈의동 쪽방촌을 찾아 ‘따뜻한 겨울나기’ 나눔 활동을 펼쳤다.

토스뱅크는 지난 19일 돈의동 쪽방촌에서 임직원 30여 명이 참여한 ‘TOSSBANK DAY’ 봉사활동을 진행했다고 22일 밝혔다. 토스뱅크는 이날 5천만 원의 기부금을 전달하고, 이른 오전부터 늦은 오후까지 주민들과 직접 소통하며 겨울 대비 활동을 이어갔다.

임직원들은 서울시가 운영하는 쪽방촌 특화형 푸드마켓인 ‘온기창고’를 찾아 겨울이불과 방한복, 내의 등 겨울 방한용품을 구비해 주민들에게 전달했다. 필요한 물품을 주민들과 함께 상의하며 지원했고, 거동이 불편한 어르신들을 위해서는 가정까지 직접 물품을 배달하는 등 현장 중심의 지원을 이어갔다.

쪽방촌 주거환경 개선 활동도 함께 진행됐다. 임직원들은 문풍지와 단열재를 활용해 총 9가구의 방한 작업을 도우며 겨울 대비를 지원했고, 골목 내 환경 정비와 크리스마스 장식으로 연말 분위기를 조성했다.

이날 현장에서는 동지를 맞아 주민 한마당 행사도 열렸다. 윷놀이 등 소규모 프로그램과 경품 나눔을 통해 주민 참여를 유도했고, 푸드트럭을 통해 팥죽을 나누며 공동체 소통의 시간을 가졌다. 거동이 불편한 주민들을 위한 개별 배달도 병행됐다.

쪽방촌 주민 A 씨는 “올겨울은 유난히 춥게 느껴졌는데 직접 찾아와 집도 따뜻하게 해주고 팥죽까지 나눠줘 큰 위로가 됐다”며 “3년 연속 이렇게 진정성 있게 찾아와준 곳은 토스뱅크가 처음”이라고 말했다.

한편 토스뱅크는 지난달 서울시로부터 ‘2025년 노숙인 등 복지 및 자립지원 유공자 표창’을 수상했다. 노숙인 복지와 자활 지원에 기여한 공로를 인정받은 것으로, 이날 현장에서 표창장이 전달됐다.

토스뱅크 관계자는 “단순한 기부를 넘어 주거환경 개선과 마을 분위기 조성까지 함께하며 주민들이 보다 따뜻하고 안전한 겨울을 보낼 수 있도록 노력했다”며 “3년 연속 이어진 현장 소통을 바탕으로 지역사회와의 지속적인 연결을 이어가겠다”고 말했다.

