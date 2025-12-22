2026년부터 부산 지사동에 통학차량 운영한다

대중교통 이용이 원활하지 않아 통학에 불편을 겪거나, 등교 시간이 오래 걸리는 부산지역 먼 거리 통학생들이 내년부터 통학 걱정을 덜게 될 전망이다.

부산시교육청은 내년 3월부터 대중교통 취약지역 고교생을 대상으로 통학차량 지원사업을 시범운영한다고 22일 밝혔다.

부산교육청이 내년 3월부터 대중교통 취약지역인 부산 강서구 지사동 고교생을 대상으로 통학차량 지원사업을 시범운영한다. 사진은 부산교육청 전경이다. 부산시교육청 제공

시범 운행 구간은 부산 강서구 지사동에서 경일고·부산남고·명호고 등 명지지역 고등학교다. 투입되는 통학차량은 전기차·수소차 등 1종 저공해자동차 4대로, 해당학교의 등교시간에 맞춰 운행한다.

통학차량 지원은 원거리 통학 및 대중교통 인프라가 부족해 통학에 오랜시간이 소요되거나 대중교통 이용이 원활하지 않은 지역 학생들을 지원하기 위한 조치로, 부산교육청에서 직접 운영하는 방식이다.

부산교육청은 시범 운영기간 동안 이용자 만족도 조사와 상시 모니터링을 통해 운영 방식을 지속적으로 보완하고, 향후 확대 운영 방안을 검토할 계획이다. 또 지역여건에 적합한 통학지원정책 마련을 위해 내년 중 ‘부산형 통학차량 운영방안’ 연구용역을 발주해 다각적인 통학지원방안을 도출할 방침이다.

이번 사업은 지난 4월 ‘여객자동차 운수사업법 시행령’ 개정으로 개별 학교 단위로 통학차량 운영이 어려운 경우 교육감 또는 교육장이 관할 학교의 통학용 전세버스 운송계약을 체결할 수 있도록 제도가 개선되면서 급물살을 탔다. 이를 통해 학생들의 통학 여건 개선과 함께 개별 학교의 업무 부담이 대폭 줄어들 것으로 기대된다.

김석준 교육감은 “학생들의 통학 여건을 개선해 더 안전하고 편리한 통학환경을 조성할 계획”이라며 “통학의 사각지대를 꾸준히 해소해 나가겠다”고 말했다.

