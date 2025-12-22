“연탄 15장 지게 지고 오르막길”…뉴진스 다니엘, 봉사 활동 근황

최근 소속사 어도어 복귀를 선언한 그룹 뉴진스 멤버 다니엘의 근황이 연탄 봉사 현장을 통해 전해졌다.

20일 전 육상 국가대표 김영진 코치는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 가수 션이 주도한 연탄 나눔 봉사 현장 사진 여러 장을 공개했다.

김 코치는 게시물에서 “션 형님과 함께한 ‘대한민국 1도 올리기’ 연탄 나눔에 처음으로 함께했다”며 당시 상황을 전했다.

김영진 코치와 뉴진스 다니엘(오른쪽). 김영진 인스타그램 캡처

공개된 사진에는 다니엘이 검은색 모자를 눌러쓰고 곰돌이 장식이 달린 목도리를 한 채 봉사에 참여하는 모습이 담겼다. 붉은색 조끼와 마스크를 착용한 그는 연탄 가루가 묻은 장갑을 낀 채 엄지를 들어올리며 포즈를 취했다. 또 다른 사진에서는 지게를 메고 연탄을 나르며 오르막길을 오르는 모습이 포착됐다.

김 코치는 “지게에 연탄 12~15장을 싣고 오르막과 내리막을 오가며 옮겼다”며 “긴장도 됐지만 무사히 마쳤고, 봉사 내내 빛이 났던 다니엘님과 함께한 하루였다”고 전했다.

이날 다니엘은 현장에서 다른 봉사자들과 자연스럽게 어울리며 사진을 찍는 등 소소한 교류를 한 것으로 알려졌다.

한편 뉴진스는 소속사 어도어와 전속계약을 둘러싼 법적 분쟁 이후 전속계약이 유효하다는 법원의 판단을 받은 바 있다. 이에 따라 멤버들은 위약금 문제와 계약 이행 의무를 고려해 항소를 포기하고 복귀를 택했다. 다니엘 역시 소속사에 복귀하겠다는 뜻을 전달한 상태다.

