“연탄 15장 지게 지고 오르막길”…뉴진스 다니엘, 봉사 활동 근황

최근 소속사 어도어 복귀를 선언한 그룹 뉴진스 멤버 다니엘의 근황이 연탄 봉사 현장을 통해 전해졌다.
20일 전 육상 국가대표 김영진 코치는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 가수 션이 주도한 연탄 나눔 봉사 현장 사진 여러 장을 공개했다.
김 코치는 게시물에서 “션 형님과 함께한 ‘대한민국 1도 올리기’ 연탄 나눔에 처음으로 함께했다”며 당시 상황을 전했다.
공개된 사진에는 다니엘이 검은색 모자를 눌러쓰고 곰돌이 장식이 달린 목도리를 한 채 봉사에 참여하는 모습이 담겼다. 붉은색 조끼와 마스크를 착용한 그는 연탄 가루가 묻은 장갑을 낀 채 엄지를 들어올리며 포즈를 취했다. 또 다른 사진에서는 지게를 메고 연탄을 나르며 오르막길을 오르는 모습이 포착됐다.
김 코치는 “지게에 연탄 12~15장을 싣고 오르막과 내리막을 오가며 옮겼다”며 “긴장도 됐지만 무사히 마쳤고, 봉사 내내 빛이 났던 다니엘님과 함께한 하루였다”고 전했다.
이날 다니엘은 현장에서 다른 봉사자들과 자연스럽게 어울리며 사진을 찍는 등 소소한 교류를 한 것으로 알려졌다.
한편 뉴진스는 소속사 어도어와 전속계약을 둘러싼 법적 분쟁 이후 전속계약이 유효하다는 법원의 판단을 받은 바 있다. 이에 따라 멤버들은 위약금 문제와 계약 이행 의무를 고려해 항소를 포기하고 복귀를 택했다. 다니엘 역시 소속사에 복귀하겠다는 뜻을 전달한 상태다.
