‘괴물 산불’ 휩쓴 의성에 멸종위기 붉은점모시나비 유충 방사

경북 의성군은 지난 3월 역대급 대형산불로 피해를 입은 붉은점모시나비 서식지에서 멸종위기 야생생물 Ⅰ급인 붉은점모시나비 유충 100여 개체를 방사했다고 22일 밝혔다.

이번 방사는 ‘산불을 이겨낸 생명의 날갯짓’을 주제로 군과 국립생태원 멸종위기종복원센터, 창녕군, 경북잠사곤충사업장이 함께 산불 피해 생태계 복원에 힘을 보탰다.

붉은점모시나비. 환경부 국립생태원 제공

날개에 선명한 붉은 점이 특징인 붉은점모시나비는 과거 전국적으로 분포했지만 현재는 의성과 강원 삼척, 충북 영동 등 일부 지역에서만 발견될 정도로 서식처 수가 크게 감소했다. 의성은 기후변화에 따른 서식지 변화와 올해 발생한 대형산불로 주요 서식지가 훼손돼 개체군이 급격히 줄었다. 따라서 자연적인 회복만으로는 개체군을 안정적으로 유지하기 어려운 상황이다.

군은 멸종위기종 복원을 위해 먹이식물 식재와 데크·로프·식생매트 정비 등 서식지 복원 작업을 완료했다. 여기에 유관 기관과 협의체를 구성해 체계적인 복원사업을 추진하고 있다. 불법 채집 감시를 강화하고 서식지 안정화 등 멸종위기생물 보존을 위한 생태환경 조성에 힘쓴다.

김주수 군수는 “이번 방사는 산불로 훼손된 생태계를 되살리는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “생태 복원은 물론 지역사회에 생태적 가치를 확산하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

