‘천년의 석탑’ 예천 개심사지 오층석탑, 국보 승격

경북 예천군의 ‘예천 개심사지 오층석탑’이 국가유산청의 국보 지정 고시를 통해 국보로 승격됐다.
22일 군에 따르면 예천 개심사지 오층석탑은 전체 높이 4.3m, 건축면적 6.4㎡ 규모의 신라계 석탑 양식을 계승한 고려시대 석탑이다. 2층 기단 위에 5층의 탑신을 올리고 고려 현종 2년인 1011년에 건립된 명문을 통해 건립 연대가 명확하다.
개심사지 오층석탑은 기단 갑석 하단과 면석에 총 190자의 명문이 새겨진 것이 가장 큰 특징이다. 고려시대 석탑 가운데 가장 많은 분량의 명문이다. 이 중 188자가 판독이 가능해 학술적 가치가 높다.
명문에는 석탑의 건립 시기와 함께 광군이 동원된 기록이 남아 고려 초기 군사제도의 성격과 운영 방식, 조직 구성을 구체적으로 파악할 수 있는 사료로 평가된다.
건축사적으로도 개심사지 오층석탑은 의미가 있다. 통일신라 석탑의 특징인 이층기단 구조를 유지하면서 1층 탑신 받침석을 추가하는 등 고려시대 석탑으로의 변화 양상을 보여준다.
여기에 2014년부터 2022년까지 세 차례에 걸쳐 진행한 발굴·시굴조사를 통해 개심사지 오층석탑에서 통일신라부터 조선시대에 이르는 유구층이 확인됐다. 석탑의 기초 구조도 원형 그대로 유지되고 있다는 사실이 밝혀졌다.
군 관계자는 “개심사지 오층석탑의 국보 지정은 예천이 지닌 역사와 문화적 위상이 공인된 뜻깊은 성과다”며 “고려시대 사회와 군사, 향촌 문화를 전하는 문화유산을 후손에게 온전히 전하고자 국보에 걸맞은 관리 체계를 갖추겠다”고 말했다.
