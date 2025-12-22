카페에서 콘서트 현장감을…‘듣는 즐거움’ 선사하는 메가MGC커피

올해 메가MGC커피와 협업한 하츠투하츠, NCT WISH, 슈퍼주니어, 라이즈(왼쪽 위부터 시계방향). 메가MGC커피 제공

메가MGC커피와 SM엔터테인먼트의 ‘SMGC 캠페인’이 오프라인 매장을 팬들이 교감할 수 있는 문화 공간으로 탈바꿈시켰다. 소비자들 사이에서는 ‘매장에서 들려오는 아티스트의 목소리 덕분에 머무는 것만으로도 즐거웠다’거나 ‘콘서트에 온 기분이었다’ 등 호평이 이어졌다.

콘서트 같은 현장감을 느낀 데는 ‘듣는 즐거움’의 영향이 커 보였다. 메가MGC커피는 시즌별 분위기에 맞춘 플레이리스트를 구성하고 NCT WISH(엔시티 위시), 라이즈(RIIZE), 슈퍼주니어(SUPER JUNIOR), 하츠투하츠(Hearts2Hearts) 등의 육성 멘트를 송출했다.

이러한 시도는 팬들이 매장을 단순한 카페가 아닌 ‘아티스트와 교감하는 문화 공간’으로 느끼게 함으로써 서비스 만족도를 높였다. 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS) 등에서는 아티스트의 멘트 송출 시간에 맞춰 팬들이 자발적으로 인증샷을 올리는 등 식음료 소비를 넘어선 팬덤 문화도 눈에 띄었다.

메가MGC커피는 전문 매장 음원 서비스인 ‘비즈멜론’으로 차별화된 경험을 동시에 구현했다. 본사 차원의 체계적인 시스템으로 캠페인 음원을 안정적으로 송출, 고객은 전국 어디서나 콘서트장과 같은 동일한 브랜드 경험을 누릴 수 있었다. 이와 함께 가맹점주들의 비용 부담을 해소하기 위해 이용료 전액을 지원하는 상생 경영을 펼쳤다.

본사의 전폭적인 지원 덕분에 가맹점은 추가 비용 없이 효과적인 마케팅을 실행할 수 있었고, 브랜드와 팬이 직접 만나는 경험을 제공하는 하나의 문화 캠페인으로 자리매김했다. 기업이 앞장서 아티스트의 권리를 보호하며 ‘건전한 저작권 문화’를 확산시켰다는 점에서 업계의 모범 사례로도 평가된다.

메가MGC커피 관계자는 “앞으로도 상생 경영의 방향성을 바탕으로 브랜드와 고객, 가맹점이 공감할 수 있는 문화적 시도를 지속하겠다”고 말했다.

