이달 1∼20일 수출 430억달러, 6.8%↑…반도체 힘입어 역대 최대

12월 중순 수출이 반도체 호조에 힘입어 역대 최대 실적을 기록했다.



22일 관세청 발표에 따르면, 이달 1일부터 20일까지 수출액은 430억 달러로 작년보다 6.8% 증가했다.

1∼20일 통계 기준 역대 최대치다. 직전 최고 기록은 작년 403억 달러였다.



조업일수를 고려한 일평균 수출액은 3.6% 증가한 26억1천만 달러로 집계됐다. 이 기간 조업일수는 16.5일로 작년보다 0.5일 많았다.



품목별로는 주력 제품인 반도체 수출이 41.8% 급증하며 수출 증가세를 견인했다. 전체 수출에서 반도체 비중은 27.1%로, 6.7%포인트(p) 늘었다.



무선통신기기(17.8%), 컴퓨터주변기기(49.1%) 등 수출도 증가했다.



반면 승용차(-12.7%), 석유제품(-1.0%) 등은 감소했다.



주요 수출 대상국 중에서는 중국(6.5%), 베트남(20.4%), 대만(9.6%) 등에서 증가했다.



다만 중국, 베트남과 함께 수출 상위 3개국 중 하나인 미국 수출은 1.7% 감소했다. 일 평균으로는 4.6% 줄었다. 미국 관세 여파에 따른 승용차 수출 감소 등이 주요 요인으로 풀이된다.



유럽연합(EU·-14.0%) 등으로의 수출도 약세를 보였다.



같은 기간 수입액은 392억 달러로 0.7% 증가했다.



수입 품목별로는 반도체(11.8%), 기계류(3.5%), 정밀기기(12.5%) 등 증가했고, 원유(-3.2%), 가스(-15.0%) 등은 감소했다.



국가별 수입은 중국(3.9%), 미국(14.7%), 대만(12.8%) 등에서 늘었고, 유럽연합(-3.8%), 일본(-2.3%) 등에서는 줄었다.



수입액이 수출액을 소폭 웃돌면서 이달 증순 무역수지는 38억달러 흑자를 기록했다.

