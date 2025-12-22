“오늘 팥죽 먹으면 큰일, 꼭 ‘OO’ 먹어야”…‘애동지’ 뭐길래

올해 동지(冬至)는 팥죽 대신 팥떡을 먹는 것이 좋다. “팥죽이 아이에게 해로울 수 있다”는 속설이 있는 ‘애동지’이기 때문이다.

절기상 동지를 하루 앞둔 지난 21일 경기 용인시 한국민속촌에서 관계자들이 팥죽을 쑤고 있다. 용인=뉴시스

22일 국립민속박물관 등에 따르면 24절기 중 22번째 절기인 동지는 연중 밤이 가장 길고 낮이 가장 짧다. 양력 12월21일이나 22일로 날짜가 고정돼 있지만 음력 날짜는 유동적이다. 음력 11월 초순(1~10일)에 들면 ‘애동지’, 중순(11~20일)에 들면 ‘중동지’, 하순(21~30일)에 들면 ‘노동지’라고 한다. 음력 11월3일인 올해는 애동지인 해다.

우리 조상들은 예로부터 동지에 팥죽을 끓여 먹어서 동지는 ‘팥죽 먹는 날’로도 유명하다. 해가 가장 짧은 날이라 음(陰)이 극에 달해 음성인 귀신이 성하는 날로, 양을 상징하는 붉은 팥죽이 음의 기운을 물리친다고 여겼다. 동짓날 팥죽을 먹는 풍속은 중국에서 전래된 것으로 알려져 있는데, 붉은 팥으로 죽을 쑤어 역귀를 쫓았다고 한다. 조선시대의 풍속을 적은 ‘동국세시기’나 ‘열양세시기’ 등에도 동짓날 팥죽을 쑤어 먹는다는 기록이 있다. 상을 당했을 때나 여름 삼복에 팥죽을 쑤어 먹는 풍습이 있어 복죽(伏粥)이라고도 한다.

팥시루떡. 게티이미지뱅크

다만 애동지는 좀 다르다. 애동지는 경북과 강원에서는 애기동지, 아동지라고 하며 전남에서는 아그동지로, 강원과 전남에서는 소동지로도 부른다. 전국적으로 애동지 때 아기가 있는 집에서는 아이에게 좋지 않다는 이유로 팥죽을 해먹지 않고 팥시루떡을 해먹는 풍속이 있다. 팥죽의 붉은색이 삼신할머니를 쫓아내거나, 팥죽의 ‘죽’이 발음상 ‘죽음’과 같아 아이에게 좋지 않다는 속설이 있기 때문이다. ‘아이(兒)’가 들어가는 애동지에 팥죽을 쑤게 되면, 그 부정함이 아이들에게 옮겨가 아이가 죽거나 큰 우환이 생긴다고 여겨졌다. 팥의 붉은 기운은 살리되, ‘죽’이 아닌 ‘떡’ 형태로 대체해 아이를 보호하고자 하는 조상들의 마음이 담겼다.

박물관 관계자는 “동지는 대표적인 세밑 명절로, 올해 동지는 음력 11월10일 안에 드는 애동지라 팥죽 대신 팥떡을 먹는 날”이라며 “오늘 액운을 물리칠 수 있는 다채로운 체험 프로그램도 운영하니 많은 참여 바란다”고 전했다.

