맑고 추운 동지…23일부터 전국에 비

연중 밤의 길이가 가장 긴 동지(冬至)이자 월요일인 22일은 전국이 대체로 맑고 기온이 떨어져 춥겠다.



한파특보가 발효된 일부 경상권 내륙을 중심으로 이날 아침 기온은 전날보다 10도 이상 낮아지겠다. 그 밖의 남부지방도 5도 이상 낮아지는 곳이 있겠다.

동지를 하루 앞둔 지난 21일 부산 부산진구 삼광사에서 신도들이 직접 빚은 동지팥죽 새알심을 건조하고 있다.

다만 이는 평년과 비슷하거나 조금 높은 수준으로, 이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -5.1도, 인천 -5.3도, 수원 -6.7도, 춘천 -8.5도, 강릉 -1.5도, 청주 -4.4도, 대전 -5.6도, 전주 -5.2도, 광주 -3.2도, 제주 2.2도, 대구 -4.6도, 부산 0.2도, 울산 -1.4도, 창원 0도 등이다.



낮 기온은 3∼12도로 예보됐다.



미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.



23일 오후부터는 전국에 비가 내리기 시작해 24일까지 이어지겠다.



풍랑특보가 발효된 동해 먼바다와 제주도 남쪽 바깥 먼바다에는 이날까지 바람이 매우 강하게 불고 동해 먼 바다를 중심으로 물결도 매우 높게 일겠다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.



해안선에서 약 200㎞ 내의 먼 바다의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼2.0m, 남해 0.5∼3.5m로 예상된다.



