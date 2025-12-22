‘차기 연준의장 후보’ 해싯 “금리 더 빨리 내렸어야”

케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 미국 중앙은행(Fed)인 연방준비제도(Fed·연준)가 “금리를 더 일찍 내렸어야 했다”며 도널드 트럼프 미 대통령 시각에 동조했다.

해싯 위원장은 21일(현지시간) 폭스뉴스에 출연해 “ ‘연준이 느리다’는 트럼프 대통령의 말은 옳다”며 “금리를 더 일찍 내렸어야 했다”고 말했다. 해싯 위원장은 차기 연준 의장 후보군에 든 인물로, 트럼프 대통령은 몇주 안에 차기 의장을 지명할 예정이다.

케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장. AFP연합뉴스

해싯 위원장은 “현재 데이터를 보면 물가는 목표치보다 훨씬 낮다”며 “우리는 공급 충격을 겪고 있지만, 이는 인플레 없이도 높은 성장을 이룰 수 있다는 의미”라고 설명했다.

이어 오스틴 굴스비 시카고 연방준비은행 총재가 지난 금리 인하에 반대표를 던진 것을 ‘실수’라고 인정했다고 언급하며, 굴스비 총재 역시 향후 추가 금리 인하에 찬성할 것이라고 덧붙였다.

해싯 위원장은 관세 정책 비용이 소비자에게 전가됐다는 지적에 대해서는 “인정할 수 없다”고 선을 그었다. 그는 식료품과 에너지를 제외한 3개월 평균 근원 인플레이션이 1.6%라며 바이든 행정부 시기보다 대폭 하락했다고 강조했다.

그는 “외국 생산자들은 미국에 물건을 파는 데 절박하기 때문에 시장 경쟁력을 위해 가격을 낮출 것”이라며 “미국 소비자 가격에 미치는 영향은 크지 않다”고 주장했다. 이어 “오히려 지난 1년 만에 무역 적자가 작년 대비 6000억~7000억달러 줄었고, 우리는 4% 성장률과 1%대 인플레이션을 갖게 됐다”고 자평했다.

주택 시장 지원책도 예고했다. 해싯 위원장은 “새해 초 주택 구입자들의 재정 부담을 줄여줄 큰 계획을 발표할 것”이라며 “경제 참모들이 크리스마스 이후 트럼프 대통령의 별장인 마러라고에서 관련 내용을 집중 검토해 1~2주 안에 대통령에게 보고할 예정”이라고 밝혔다.

