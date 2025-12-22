젤렌스키 “미국과 종전 협상 건설적”…러시아는 공세 지속

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국 플로리다에서 진행된 미국 측과의 종전 협상을 “건설적”이라고 평가했다. 그는 미국과의 논의를 바탕으로 유럽 파트너들과 추가 협의가 필요하다는 점도 강조했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. EPA연합뉴스

젤렌스키 대통령은 21일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 “우리는 상당히 빠른 속도로 움직이고 있고, 플로리다의 우리 팀은 미국 측과 협력하고 있다”며 “유럽 측 대표들도 초청된 이 협상은 건설적이며 중요하다”고 밝혔다. 다만 구체적인 논의 내용은 공개하지 않았다.

앞서 루스템 우메로우 국가안보국방위원회 서기가 이끄는 우크라이나 협상단은 19일 마이애미에서 도널드 트럼프 미 대통령의 특사인 스티브 윗코프, 맏사위 재러드 쿠슈너와 만나 4년 가까이 이어진 전쟁을 끝내기 위한 미국 중재안을 논의했다. 젤렌스키 대통령은 이후 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리와 통화하며 “보다 폭넓은 범위에서 유럽 파트너들과 협의를 진행해야 한다는 공감대가 있다”고 설명했다.

협상 테이블과 달리 전선에서는 치열한 공방이 계속되고 있다. 젤렌스키 대통령은 “러시아가 정말로 전쟁을 끝낼 필요를 느끼는지 여부에 많은 것이 달려 있다”면서도 러시아가 부정적인 신호만 보내고 있다고 비판했다. 그는 지난주 러시아가 드론 1300기, 활공폭탄 1200개, 미사일 9기를 동원해 우크라이나 기반 시설 등을 공격했다고 지적했다.

미국 측은 우크라이나에 이어 20일 블라디미르 푸틴 대통령 특사인 키릴 드미트리예프가 이끄는 러시아 대표단과도 만나 중재에 속도를 내고 있다. 미국은 베를린에서 진행된 우크라이나·유럽과의 논의 내용을 러시아 측에 전달한 것으로 관측된다. 드미트리예프 특사 역시 미국과의 협의가 “건설적으로 진행되고 있다”며 21일에도 만남을 이어가겠다고 밝혔다.

