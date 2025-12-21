국힘·개혁신당 “제3자 특검 추천”

국민의힘과 개혁신당이 21일 여야가 아닌 제3자가 특검을 추천하고, 수사 범위는 정치권의 금품수수 의혹에 한정하기로 하는 내용 등의 ‘통일교 특별검사법’(특검법)을 공동 발의키로 했다.



국민의힘 송언석·개혁신당 천하람 원내대표는 이날 오찬 회동을 갖고 이 같은 내용을 담은 특검법 발의에 합의했다고 밝혔다. 천 원내대표는 “특검은 대법원과 법원행정처에서 2명을 추천하고, 그중에 1명을 대통령이 임명하는 형태로 정리했다”며 “특검 수사 범위는 여야 정치인들의 통일교 금품수수 의혹으로 시작하고 민중기 특검이 관련된 주가조작이나 양평 공무원 사망 등은 추후에 진행 상황을 보며 논의하기로 했다”고 설명했다. 양당은 곧바로 법안 발의 절차에 착수한다. 송 원내대표는 “오늘 저녁이나 내일 오전에 법안 초안을 갖고 상의할 수 있는 상황”이라고 밝혔다.



다만 여당인 더불어민주당이 통일교 특검 불수용 의사를 고수하고 있어 특검법의 본회의 통과는 불투명하다. 민주당 박수현 수석대변인은 이날 오전 기자간담회에서 “특검을 할 만한 새로운 사실이 나오지 않는 한 현 단계에서는 특검을 전혀 고려하고 있지 않다”고 밝혔다. 그는 “당사자들이 철저하고 완벽하게 (의혹을) 부인하는 상황”이라며 “경찰에서 강제수사를 진행하니 이 과정을 지켜보는 것이 정확한 단계 같다”고 말했다.



경찰은 세계평화통일가정연합(통일교)으로부터 각종 회계자료와 명품구매 리스트 등을 확보하고 금품이 정치권에 흘러든 경위를 파악함과 동시에 뇌물공여 등 혐의로 입건된 한학자 통일교 총재 측근들에 대한 조사도 확대하고 있다. 경찰은 23일 통일교 전 회계책임자도 참고인 신분으로 불러 조사한다.



통일교 측으로부터 현금 2000만원과 명품 불가리 시계 1점을 받은 혐의의 민주당 전재수 의원은 경찰에서 약 14시간30분 동안 조사받고 전날 새벽 귀가했다.

