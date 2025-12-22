서울시·마을버스조합 갈등 봉합… 새해도 ‘환승 할인’ 유지된다

재정지원 규모 등을 두고 서울시와 갈등을 빚어 왔던 서울마을버스조합이 최종 합의를 통해 환승제도 탈퇴 방침을 철회했다. 시는 내년 마을버스 재정지원을 88억원 늘리기로 했다.



서울시와 조합은 올해 10월 ‘마을버스 서비스 개선 합의’에 이어 이달 18일 추가 합의를 체결하고 시민이 체감할 수 있는 마을버스 서비스 개선을 공동으로 추진하기로 했다고 21일 밝혔다.



이로써 마을버스조합의 대중교통 환승제도 탈퇴 논란은 약 3개월 만에 마무리됐다.



앞서 조합은 올해 9월 “환승 손실금을 감당할 수 없다”며 내년부터 대중교통 환승 할인 체계에서 탈퇴하겠다고 선언했다.



시와 조합은 오세훈 시장과 조합 이사장단 면담을 시작으로 실무 협의회 등 30여차례 논의를 거쳐 이번에 합의에 이르렀다고 설명했다.



합의에 따르면 시는 내년 마을버스 지원을 500억원으로 올해(412억원) 대비 확대 편성한다. 적자업체 지원과 함께 교통기여도 등 서비스 평가 결과에 따른 인센티브 예산과 기사 채용을 연계한 특별지원도 추진한다.



시는 내년부터 마을버스를 정시성과 안전성을 강화한 운행 체계로 전환한다는 계획이다.



이를 위해 시는 첫차·막차 미준수, 배차간격 불균형 등 문제를 개선하기 위해 252개 노선을 전수 점검했다. 내년 마을버스 전체 운행횟수는 올해 대비 약 5% 늘린다. 운행이 부족했던 적자업체 노선(154개)의 경우 최대 12% 수준까지 증편된다. 조합도 출퇴근 시간대 배차를 강화하는 등 시민 체감도를 높이기 위한 노력을 병행한다.



시는 일단 기사 채용난 등 현장의 여건을 고려해 내년 3개월간 개선안을 시범 운영할 계획이다. 조합과 운행 실적 점검을 거쳐 단계적으로 제도를 보완해 2027년부터는 개선된 운행체계를 본격 정착시킬 방침이다.



오 시장은 “이번 합의를 계기로 시민 여러분이 더욱 안심하고 편리하게 이용할 수 있는 마을버스 운영체계를 확립하게 됐다”며 “마을버스가 달라졌다는 평가를 받을 수 있도록 서비스 개선을 차질없이 추진하겠다”고 말했다.

