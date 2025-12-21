문 닫는 3대 특검… 이제는 ‘법원의 시간’

윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨 관련 여러 의혹을 수사하는 김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 28일 수사기간 만료를 앞두고 막바지 수사에 속도를 내면서 초유의 3대 특검팀(내란·김건희·채해병) 수사가 이번주 모두 마무리된다.



21일 법조계에 따르면 김건희 특검팀은 180일간의 수사를 마치기 전 마지막 평일인 26일까지 윤 전 대통령 부부를 비롯한 주요 피의자들을 재판에 넘기는 등 처분하고, 기한 내에 매듭짓지 못한 사건들은 정리해 경찰 국가수사본부에 넘길 계획이다.



남은 사건 중 ‘정점’ 윤 전 대통령 부부 관련 사건은 정치 브로커 명태균씨 관련 공천개입 의혹과 김씨의 매관매직 의혹, 윤 전 대통령의 공직선거법상 허위사실 공표 혐의 사건 등이다. 앞서 채해병 특검팀(특검 이명현)은 지난달 28일, 내란 특검팀(특검 조은석)은 14일 수사를 마치고 공소유지 체제로 전환했다.



내란전담재판부 설치법 국회 통과 여부는 향후 재판 진행 과정의 변수로 꼽힌다. 대법원이 내란 등 국가적 중요 사건 전담재판부 운영을 위한 예규를 제정하고, 내란 사건 항소심을 맡을 서울고법이 후속절차를 밟고 있지만 더불어민주당은 22∼24일 열리는 본회의에서 법안 처리를 강행할 방침을 재확인했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지