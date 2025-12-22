양구군, 평화경제특구 지정 전략 수립 박차

강원 양구군이 통일부 ‘평화경제특별구역 기본계획’ 수립을 앞두고 특구 지정을 위한 전략적 대응 기반을 마련하고 있다.



양구군은 강원연구원과 협력해 ‘양구형 평화경제특구 조성 방향’을 주제로 정책연구를 추진 중이라고 21일 밝혔다. 군은 이번 연구를 통해 평화경제특구 지정에 대비해 지역 여건과 발전 잠재력을 반영한 특화모델을 사전에 정립하고 경쟁력을 갖춘 특구 구상안을 마련할 계획이다.



군은 양구가 보유한 스포츠·생태·관광·스마트농업 등 차별화된 자원을 강조할 방침이다. 아울러 특구 지정을 통해 규제 완화와 산업 유치, 관광 활성화, 정주기반 확충이라는 선순환 구조를 만들어 낼 수 있다는 점을 제시할 예정이다.



정부는 2023년 12월 평화경제특구 지정·운영에 관한 법률이 시행됨에 따라 내년부터 5년간 4개 내외 특구를 지정하는 계획을 추진 중이다. 특구로 지정되는 지역은 남북교류협력과 평화 관련 기능을 수행하는 시설을 설치하는 ‘평화용지’를 두게 된다. 기업 법인세 감면, 인허가 절차 생략, 남북 교류협력 기반 조성 등 각종 지원도 받게 된다.

