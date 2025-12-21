‘돈 봉투 수수 의혹’ 김영환 “직접 증거 없다” vs 경찰 “엄정 수사 중”

지역 체육계 인사들로부터 돈을 받은 혐의로 21일 경찰에 재소환된 김영환 충북지사가 “부끄러운 어떤 일도 하지 않았다”며 1차 조사 때와 마찬가지로 혐의를 전면 부인했다.

김 지사는 이날 오전 9시13분쯤 충북경찰청에 피의자 신분으로 출석해 조서 열람을 포함해 약 5시간에 걸친 조사를 받았다.

21일 경찰 조사를 마친 김영환 충북지사가 취재진들의 질문에 답변하고 있다. 연합뉴스

오후 2시10분쯤 조사를 마치고 조사실을 나온 김 지사는 혐의를 부인하며 “경찰은 5개월 동안 저에 대한 수사를 했지만 (이번 조사에서도) 단 하나의 직접 증거 또는 증언을 제시하지 못했다”며 과잉수사라고 주장했다.

김 지사는 이어 “관련자들에 대한 6차례의 압수수색과 11차례의 소환 조사에도 제가 돈을 받았다고 하는 음성파일은 나오지 않았다”면서 “이번 수사에서는 불법 증거, 강압 수사·별건 수사, 먼지털이식 수사 등 우리가 생각해야 될 너무나 많은 문제점들이 함축돼 있다. 이런 것들이 얼마나 많은 사람들에게 고통을 주고 목숨을 잃게 하는지 다시 한번 생각하게 됐다”고 지적했다.

김 지사는 그러면서 “이번 수사는 또 경찰이 특정 언론과 정당이 힘을 합쳐서 현역 도지사를 잡는 공작 수사의 성격도 명백하게 띄고 있다”며 “이런 관행을 극복하고 도의 자존심을 지키기 위해 조만간 책임을 묻는 조치를 할 것”이라고 경찰 수사 배경에 의혹을 제기했다.

김 지사의 언론 인터뷰에 대해 경찰도 이례적으로 반박했다.

수사팀 관계자는 김 지사 귀가 이후 취재진과 만난 자리에서 “수사 대상자의 지위나 소속 관계 없이 법과 원칙에 따라 엄정하게 수사를 진행하고 있다”며 “관련자 소환은 절차대로 진행했으며, 10번 이상 소환했다는 내용도 사실과 다르다”고 말했다.

이 관계자는 “그동안 확보된 진술과 증거를 토대로 최대한 빨리 사건을 마무리하겠다”며 “구속영장 신청 여부에 대해서는 검토 중”이라고 말했다.

김 지사는 지난 4월과 6월 국외 출장을 앞두고 윤현우 충북체육회장과 윤두영 충북배구협회장 등 체육계 인사 3명으로부터 2차례에 걸쳐 총 1100만원의 현금을 출장 여비 명목으로 건네받은 혐의를 받는다.

김 지사는 또 괴산에 있는 자신의 산막 인테리어비용 2000만원을 윤 협회장으로부터 대납받은 혐의도 받고 있다.

경찰은 김 지사가 금전을 대가로 윤 협회장의 식품업체가 충북도의 스마트팜 사업에 참가할 수 있도록 영향력을 행사하는 등 관련 편의를 제공한 것은 아닌지 의심하고 있다.

