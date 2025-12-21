머스크, 재산 1030조원 넘었다

‘세계 최대 부자’ 일론 머스크(사진) 테슬라 최고경영자(CEO)가 대규모 주식매수선택권(스톡옵션) 보상안 관련 재판에서 승소하면서, 그의 총 재산가치가 7000억달러(약 1030조원)를 돌파했다고 로이터통신이 19일(현지시간) 포브스 억만장자 인덱스를 인용해 보도했다. 개인 재산이 7000억달러를 넘어선 사례는 머스크가 최초다. 20일 기준으로 머스크와 세계 2위 부자인 래리 페이지 구글 공동창립자의 재산 격차도 거의 5000억달러(738조원)로 벌어졌다.

이는 델라웨어주 대법원의 판결에 따른 변화다. 델라웨어주 대법원은 하루 전 테슬라의 2018년 CEO 보상안 관련 상고심에서 머스크가 주식 기반 보상을 받을 자격이 있다고 결론 내렸다. 판사 5명으로 구성된 재판부는 보상안을 무효로 판결한 하급심 결정이 “부적절했다”면서 “머스크가 6년간의 시간과 노력에 대해 보상받지 못하게 한다”고 지적했다. 이번 결정으로 머스크가 받게 된 스톡옵션의 규모는 3억400만주로 테슬라 발행 주식의 약 9%에 해당하며, 현재 주가로 따지면 그 가치는 1390억달러(205조원)에 이른다.

머스크는 앞서 15일에는 우주개발 기업 스페이스X가 상장될 가능성이 크다는 보도가 나오면서 포브스 억만장자 인덱스 추산 기준 재산이 6000억달러(885조원)를 넘어선 사상 첫 사례가 됐다.

머스크 CEO는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 자신이 옳았음이 결국 입증됐다고 쓴 뒤, “나는 싸움을 시작하지 않으려고 노력하지만, (일어난 싸움은) 끝낸다”고 덧붙였다.

