금융사 겨냥한 李… “가만 놔두니 부패한 ‘이너서클’ 생겨”

이재명 대통령이 금융사들을 겨냥해 “가만 놔두니 부패한 ‘이너서클’이 생겨 멋대로 소수가 돌아가면서 계속 지배권을 행사한다”고 질타했다. 이 대통령은 가계 주택담보대출 등에 주력하는 국내 금융사들의 영업 행태도 비판하며 관련 대책 마련을 주문했다.

이억원 금융위원장(오른쪽)이 지난 19일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 이재명 대통령에게 업무보고를 하고 있다. 왼쪽은 주병기 공정거래위원장. 대통령실사진기자단

21일 대통령실에 따르면 이 대통령은 지난 19일 열린 금융위원회·공정거래위원회 등의 업무보고에서 ‘10대 경제 강국’으로 진입하기 위해 포용적이면서도 투명·공정한 제도와 시스템이 중요하다고 강조했다.

이 대통령은 금융감독원의 업무 추진 계획을 듣던 중 “요새 저한테 투서가 엄청 들어온다. 무슨 은행에 행장을 뽑는다던가 그런데 ‘누구는 나쁜 사람이다’, ‘선발 절차에 문제가 있다’ 등 엄청나게 쏟아진다”며 금융그룹사 내 인선 문제에 대한 발언에 나섰다.

이 대통령은 “그 주장들이 단순한 경쟁 관계에서 발생하는 음해가 아니라 상당히 타당성이 있는 측면이 있다”며 “똑같은 집단이 소위 이너서클을 만들어서 돌아가며 계속 해 먹더라”고 언급했다. 이어 “그 집단이 도덕적이고 유능해서 금융그룹을 잘 운영하면 누가 뭐라고 그러겠느냐. 그런데 그렇지 못한 모양”이라며 “회장 했다가 은행장 했다가 왔다 갔다 하며 10년, 20년씩 해 먹는 모양”이라고 지적했다. 이 대통령은 “그냥 방치할 일은 아닌 것 아니냐”고도 했다.

이찬진 금감원장은 “저도 ‘참호’라고 표현했는데, 특히 금융지주 같은 경우가 문제”라며 “회장과 관계있는 분들을 중심으로 이사회가 구성되는 구조적 문제를 개선해야 하는 과제가 있다”고 말했다. 이 원장은 “지배구조 개선 태스크포스(TF)를 출범시켜서 금융위와 함께 협의해 입법 개선 과제를 내년 1월까지 도출해 법안을 제출할 계획”이라고 밝혔다.

이에 이 대통령은 “법률과 제도를 고치는 것도 중요한데, 가진 권한을 최소한으로 행사해서 아주 비정상적인 경우가 발생하지 않게 하는 것도 중요한 것 같다”고 지시했다.

이와 관련, 금감원은 BNK금융지주를 대상으로 차기 회장 선임 절차가 적정했는지를 들여다보기 위해 다음 달 현장 검사에 착수할 예정인 것으로 전해졌다. 앞서 BNK금융지주는 지난 8일 임원후보추천위원회와 이사회를 열고 빈대인 현 회장을 차기 대표이사 회장 최종 후보로 선정했다. 이 과정에서 절차상 투명성을 둘러싼 잡음이 끊이지 않았다. 아울러 금감원은 은행 등 자회사에서 금융사고가 터지면 금융지주 회장에게도 책임을 지우는 방안 등을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

