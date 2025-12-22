대미 관세 장벽에도… 자동차 수출 무한질주

미국의 자동차 관세 장벽에도 한국의 자동차 수출액이 올해 1월부터 11월까지 660억4000만달러(약 97조8052억원)를 기록하며 같은 기간 역대 최대치를 달성했다. 올해 자동차 수출은 미국의 25% 관세 영향으로 최대 시장인 미국에서 주춤했으나 유럽, 아시아, 중남미 등에 수출이 늘어나면서 2023년 709억달러를 기록한 사상 최고치를 경신할 전망이다.



21일 산업통상부가 발표한 ‘2025년 11월 자동차 산업동향’에 따르면 지난달 한국의 자동차 수출액은 지난해 11월보다 13.7% 증가한 64억1000만달러(약 9조4932억원)로 집계됐다. 역대 11월 기록 중 두 번째로 높은 기록이다.

지난 11월 14일 경기도 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있는 모습. 연합뉴스

산업부는 지난해 폭설로 인천항과 평택항에서 수출 차량 선적이 지연되며 수출이 감소하는 등 기저효과 영향이 컸다고 설명했다.



지역별로는 미국으로의 수출이 지난해 11월보다 5.1% 증가한 26억9600만달러(약 3조9927억원)로 직전 8개월 연속 감소 흐름을 반전시켰다. 한·미 관세협상 타결에 따라 불확실성이 해소된 영향으로 풀이된다. 이 외에 EU(3.4%), 기타 유럽(51.8%), 아시아(32.1%), 중동(8.0%), 중남미(29.0%) 등 모든 지역으로의 수출이 늘었다.



11월 친환경차 수출은 7만8436대로 지난해 같은 달보다 23.4% 증가하며 11개월 연속 전년 동월 대비 증가한 것으로 나타났다.



친환경차 중 하이브리드차 수출은 39.8% 증가(5만4296대)해 성장세를 이끌었다. 전기차 수출도 2만2068대로 0.5% 증가하며 6개월 연속 증가했다. 플러그인 하이브리드차 수출은 2066대로 24.8% 감소했다.



산업부 관계자는 “대미 관세 협상 타결로 불확실성이 해소된 만큼, 인공지능(AI) 자율주행 기술개발, 친환경차 생산·투자·연구개발(R&D) 촉진, 수출 애로 해소 등을 통해 내년에도 자동차 산업 생태계 성장 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.

