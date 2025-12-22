강원도 전국서 6번째 연구개발특구 지정

정부가 강원을 연구개발특구로 지정하고 바이오 신소재, 디지털 헬스케어, 반도체 소재·부품 3대 특화 산업을 육성하기로 했다.



과학기술정보통신부는 22일 강원특별자치도를 여섯 번째 연구개발특구로 지정했다고 밝혔다. 기존 광역 특구는 대덕과 광주, 대구, 부산, 전북 5곳이 있다. 강원은 2015년 전북 특구 지정 이후 10년 만의 신규 지정이다.

사진=과학기술정보통신부 제공

강원 특구는 춘천시(바이오 신소재), 원주시(디지털 헬스케어), 강릉시(반도체 소재·부품)를 중심으로 3대 특화 산업을 집중 육성한다. 강원 춘천시 강소연구개발특구(1.86㎢)를 포함해 11.7㎢가 행정 구역에 포함된다.



과기정통부는 강원도가 올해 1월 특구 지정을 신청한 뒤 ‘강원특구 지정 검토 태스크포스(TF)’를 꾸려 9개월 검토한 후 특구를 확정했다. 지정 요건을 검토한 결과 강원연구개발특구 내 정부출연연구기관과 대학, 지방자치단체·기업부설연구소 등 연구기관 182곳이 모여 있고, 바이오·헬스케어·소재·부품 등 첨단 분야 역량을 보유하고 있다고 판단했다.



정부는 연구개발특구 지정을 계기로 강원 내 첨단 기술기업 창업 등이 촉진돼 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 보고 있다. 강원도는 “춘천, 원주, 강릉을 중심으로 도 전역에서 미래산업이 크게 성장할 것으로 기대된다”고 밝혔다. 도는 2030년까지 500개 이상의 기업을 유치하고, 7800명을 추가로 고용해 매출 4조2000억원을 늘릴 계획이다. 중장기적으론 재난 드론 등 강원 특성을 반영한 성장 동력을 추가로 발굴하기로 했다.



과기정통부는 기술이전과 창업, 연구개발 사업화(R&BD) 투자 등 재정 지원과 세제혜택·실증특례(규제샌드박스) 등 제도적 지원을 함께해 신규 특구의 성장을 뒷받침할 방침이다. 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 “10년 만에 새로 지정된 강원연구개발특구는 (수도권 1극 체제에서 벗어나) 5극3특 지역균형발전을 실현하는 중요한 혁신 거점이 될 것”이라고 말했다.

