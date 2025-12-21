출근길 ‘동지 한파’… 낮엔 풀려요

연중 밤 길이가 가장 긴 동지이자 월요일인 22일 아침부터 기온이 최대 -9도까지 떨어지는 등 강추위가 닥치겠다. 남하한 찬 공기 영향에 따른 한파는 22일 낮부터 다소 누그러질 전망이다.

휴일인 21일 서울 명동에서 시민들이 추운 날씨속에서 연말을 보내고 있다. 이날 서울 낮기온은 2도를 보였다. 한편 연중 밤의 길이가 가장 긴 동지(冬至)인 22일은 아침 기온이 낮아 쌀쌀하다가 오후부터 평년 기온을 회복한다고 기상청은 예보했다. 뉴스1

21일 기상청에 따르면 22일 아침 최저기온은 -9∼1도로 예보됐다. 북서쪽에서 유입된 찬 공기 영향으로 전국 내륙 중심으로 아침 기온이 -5도 안팎까지 떨어지는 데다 바람까지 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다. 특히 남부지방의 경우 기온변화가 커 건강관리에 유의할 필요가 있어 보인다. 22일 남부지방 아침 기온은 이날보다 5∼10도 낮아진단 게 기상청 예측이다. 다만 낮부터는 기온이 평년과 비슷하거나 조금 높겠다. 예상 낮 최고기온은 4∼13도다.



화요일인 23일엔 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 낮부터 수도권과 강원내륙·충남권·전북에, 밤에는 그 밖의 전국 대부분 지역에 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 서울·인천·경기, 강원내륙, 대전·세종·충남의 경우 5∼10㎜, 전라·경상권엔 5㎜ 안팎이다.



기상청은 비 또는 눈이 내리는 지역에서 밤부터 기온이 낮아 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠다며 차량 운행 안전에 각별히 유의해야 한다고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지